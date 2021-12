Weiteres Impfangebot in Ravensburg

In Ravensburg gibt es ein weiteres Impfangebot für Corona-Impfungen, und zwar an den nächsten beiden Wochenenden in der Aula der Kuppelnauschule. Die Praxis Groh/Rick und die Hausarztpraxis am Münsterplatz, die hier zusammenarbeiten, haben noch Termine frei. Die Impfungen finden laut einer Pressemitteilung Samstag und Sonntag von 8.30 bis 20 Uhr statt.

Zum Ablauf: Die Anmeldung erfolgt über praxis-am-muensterplatz.de. Dort geht es zur Anmeldemaske mit einem Online-Terminplaner. Durch den Terminplaner komme es zu keinen größeren Wartezeiten. Vor Ort erhalten die Geimpften auch das Zertifikat. Angeboten werden Moderna und Biontech, „Letzteres streng nach Indikation“, heißt es in der Mitteilung. Darauf werde auch bei der Anmeldung hingewiesen.