Weiteres Futter für die Kritiker

Immer wieder müssen sich Stadtverwaltung und Gemeinderat in der Flüchtlingsthematik den Vorwurf gefallen lassen, zu viel hinter verschlossenen Türen zu entscheiden, die Bürger zu wenig zu informieren und einzubeziehen. Und immer wieder liefern sie den Kritikern durch mangelnde Informationspolitik das entsprechende Futter dafür. So auch am Mittwoch. Warum keine Erklärung zum Thema Nichtöffentlichkeit in Sachen Bürgermoos? Warum keine näheren Informationen zu den Bodenuntersuchungen in Hagenbuchen und im Loretoquartier? Wie sollen Bürger dieses Hin und Her nachvollziehen können ohne entsprechende Erklärungen?