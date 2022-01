Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis hat es erneut einen Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Mittlerweile starben seit Ausbruch der Pandemie 489 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. In Baden-Württemberg sind am Dienstag 34 weitere Todesfälle registriert worden. 13.115 Gesamtfälle listet die Behörde mittlerweile.

Mit 157 Neuinfektionen steigt die Zahl der Gesamtfälle im Ostalbkreis auf 31.117. Innerhalb der vergangenen Woche haben sich 532 Menschen infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt daher bei 169,3. Im Land steigt die Zahl der Positiv-Fälle seit Pandemiebeginn um 7817 auf 1.035.892.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bleibt am Dienstag unverändert (2,9). Damit ist sie im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Dort lag sie noch bei 3,2. Die Kliniken des Ostalbkreises behandeln laut Intensivregister derzeit neun Covid-Patienten auf den Intensivstationen, fünf von ihnen werden beatmet. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vortag unverändert.

Die aktiven Fälle hingegen sind leicht zurückgegangen. Das Landratsamt vermeldet für Montag 698 positiv Getestete. Das sind 63 weniger als noch am Sonntag. Die meisten Fälle registrierte zuletzt die Stadt Schwäbisch Gmünd mit 146, dahinter die Stadt Aalen mit 122 Fällen.