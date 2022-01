Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 - Corona-Zahlen weiter hoch

Die Ausgangssperre für „nicht-immunisierte“ Personen im Ostalbkreis tritt ab diesem Freitag, 21. Januar, in Kraft. Betroffene dürfen die Wohnung nur noch mit triftigem Grund zwischen 21 und 5 Uhr verlassen. Genau so ist es ab sofort auch im Nachbarlandkreis Heidenheim.

Damit herrscht in allen Kreisen rund um den Ostalbkreis die nächtliche Ausgangssperre für all diejenigen, die nicht geimpft beziehungsweise immunisiert sind. Allerdings könnte sich das bereits in der kommenden Woche ändern. Nachdem ein Student gegen die 2G-Regelung an der Universität Klage eingereicht hat, hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am Freitag die verlängerte Alarmstufe II für zum Teil rechtswidrig erklärt.

Damit gilt auch an der Aalener Hochschule ab Montag, 24. Januar, wieder die 3G-Regel, wie Pressesprecherin Viktoria Kesper auf Nachfrage bestätigt. Der Nachweis wird am Eingang kontrolliert. Veranstaltungen sowie Vorlesungen werden aber auch weiterhin online angeboten, so Kesper.

Wie Susanne Dietterle, die Pressesprecherin der Kreisverwaltung, ebenfalls auf Nachfrage mitteilt, bleibe die nächtliche Ausgangssperre zunächst bestehen. Denn das Land wolle die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag abwarten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Der Kreis richtet sich dann nach der entsprechend gültigen Verordnung.

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg vermeldet am Freitag 468 Neuinfektionen im Ostalbkreis. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle auf 34.797. Zudem hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie im Kreis starben 501 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt außerdem weiter an. Innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner haben sich 614,7 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Im gesamten Kreisgebiet waren es 1932 Fälle. Damit werden auch die aktiven Fälle immer mehr. Laut Landratsamt waren am Donnerstag 2692 Menschen positiv getestet - 264 mehr als am Vortag.

Auch die Hospitalisierungsrate im Land steigt. Im aktuellen Lagebericht wird der Wert mit 4,4 angegeben (+0,4 Vortag). In der vorangegangenen Woche lag der Wert noch bei 3,1. In Baden-Württemberg werden aktuell 296 (-1) Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut.

Davon liegen acht auf den Intensivstationen der Ostalb Kliniken, drei von ihnen müssen beatmet werden. Derzeit sind bei den Erwachsenen 45 Intensivbetten belegt, neun frei.