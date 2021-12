Weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Lindau gemeldet

Im Landkreis Lindau ist ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen. Die Zahl der Toten steigt demnach auf 68.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 447,1. Lindau ist damit in der Region einer der wenigen Kreise mit einer Inzidenz unter 500. Ravensburg, Kempten und der Bodenseekreis liegen darüber. Für die Corona-Maßnahmen in Bayern ist allerdings nur relevant, ob ein Kreis über oder unter der Marke von 1000 liegt.

Das RKI meldet außerdem 70 Neuinfektionen in Lindau. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie steigt auf 6.434.

Neue Corona-Regeln für ganz Bayern

In Teilen des bayerischen Einzelhandels dürfen ab Mittwoch nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen. Die 2G-Regelung gilt allerdings nicht für Geschäfte des täglichen Bedarfs, was zu einer ganzen Reihe an Ausnahmen führt.

Eine Liste des Gesundheitsministeriums zu den Ausnahmen von der 2G-Regelung führt neben dem Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Baumärkten und Zeitschriftenläden unter anderem auch Optiker, Akustiker, Babyfachmärkte, Tier- und Futtermittelgeschäfte, Blumenläden, Schuhgeschäfte und Buchhandlungen. Zudem sind auch Handwerksbetriebe und Werkstätten ausgenommen und für die restlichen Betriebe ist zumindest die Abholung bestellter Ware erlaubt.

Lockerungen für Skilifte beschlossen

Nach massiven Protesten aus der Tourismusbranche entschärft die bayerische Staatsregierung die Corona-Vorschriften für Skifahren. Geimpfte und Genesene sollen Gondeln und Lifte ohne zusätzlichen Corona-Test benutzen dürfen. Das kündigten Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag nach der Kabinettssitzung an.

Ursprünglich hatte die Staatsregierung für das Skifahren „2G plus“ vorschreiben wollen, jeder Skifahrer in Bayern hätte sich damit vor dem Kauf eines Tickets auch noch zusätzlich testen lassen müssen. Nun gilt wie in Österreich 2G ohne „plus“, allerdings dürfen Gondeln nur zu einem Viertel besetzt werden.

In der Schweiz genügt das Tragen einer Maske in Gondeln, Sessel- und Schlepplifte können ohne Auflage benutzt werden. Da es in den Alpen bereits viel geschneit hat, wollen viele Skigebiete noch im Dezember öffnen.