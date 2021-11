Weitere TWS-Verleihstation im Herzen der Ravensburger Altstadt

Der Ravensburger Gespinstmarkt ist mittlerweile autofrei und dennoch mobil erreichbar: Die Technischen Werke Schussental (TWS) haben jüngst im Herzen der Altstadt eine neue E-Rad-Verleihstation aufgebaut.

„Besonders in der Innenstadt werden unsere Pedelecs sehr gut nachgefragt. Vor allem die Station am Marienplatz wird von den Bürgerinnen und Bürgern gut genutzt“, berichtet Jenny Jungnitz, Abteilungsleiterin Verkehr- und Mobilitätsdienstleistungen bei der TWS, laut einer Pressemitteilung ihres Arbeitgebers. Sie freue sich, dass die Stadtverwaltung von Beginn an in ihren Planungen zur Gestaltung des Gespinstmarktes eine Verleihstation mit vorgesehen habe.

Damit die Nutzer mit den Elektrorädern umweltfreundlich ans Ziel kommen, betreibt die TWS die Verleih-Stationen in Ravensburg und Weingarten mit Ökostrom. Die Rückgabe der insgesamt 128 Elektroräder ist an jeder der 21 Stationen möglich – unabhängig davon, wo die Fahrt gestartet ist. Gebucht werden die Leihräder über das Portal mobil.tws.de. Dort sind auch die Tarife hinterlegt.