Weitere Termine für Fahrsicherheitstrainings geplant

In den Fahrsicherheitstrainings von radspaß werden in verschiedenen Übungen die Fahrtechnik, Koordination und Reaktionsfähigkeit beim Fahren mit dem Pedelec geschult. In den nächsten Monaten werden vier weitere Termine angeboten, teilt das Landratsamt mit. Und zwar am Samstag, 17. September, von 09.30 bis 13.30 Uhr in Ellwangen-Neunheim auf Freitzeitgelände Wagnershof; am Donnerstag, 22. September, von 14 bis 17.30 Uhr in Böbingen an der Rems auf dem Wertstoffhof Heubach/Böbingen; am Freitag, 23. September, von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 14. Oktober, von 13.30 bis 173.0 Uhr in Bopfingen auf dem Ipfmessplatz.

Zunächst geht es beim Kurs darum, einen Sicherheitscheck am eigenen Rad durchzuführen sowie sicher anzufahren. Daneben lernen die Kursteilnehmer in unterschiedlichen Situationen dosiert und sicher zu bremsen. Außerdem gehören das sichere Abbiegen und das Ausweichen von Hindernissen zu den Kursinhalten. Interessierte sollten sich vorher für einen Kurs anmelden.