Weitere Raserstrecken

Dem Sorgenportal „Sag’s doch“ haben Häfler in den vergangenen Wochen mehrfach Straßen gemeldet, auf denen Raser und Lärm-Rowdys unterwegs sind.

Demnach verwandelt sich die Keplerstraße meist nach 22 Uhr „in eine Proleten-Rennbahn, wo getunte und mit Vorliebe besonders laute Autos, Motorräder oder Quads absichtlich laut aufjaulend (gerne mehrfach) entlang gefahren werden.“

Auch die nach 22 Uhr „gespenstisch leere“ Paulinenstraße wird „von insbesondere hoch motorisierten Fahrzeugführern ausgenutzt, um Beschleunigungsrennen zu fahren, mit überaus hohen Drehzahlen, die enormen Krach erzeugen“.

Dasselbe Bild auf der Löwentaler Straße: „Sie ist abends eine Formel-1-Strecke“, heißt es in einem Beitrag. „Die Fahrzeuge rasen und lassen ihre Motoren knallen. Es sind öfter dieselben Personen. Blitzer und eine Tempo-30-Zone wären angemessen. Seit Jahren geht das so.“

Ein weiterer Beitrag kritisiert die Situation in der Goethestraße und in der Ehlersstraße: „Stetig werden – direkt vor der Einfahrt zur Polizei – die Motoren aufgedreht und die gesamte Nachbarschaft gestört.“

Auf der Lindauer Straße werden „illegale Rennen und Beschleunigungsmanöver mit getunten PKW“ gemeldet: „ In letzter Zeit jagen mal einzelne Fahrer, mal in Gruppen ihre Sportwagen meist stadtauswärts über die Straße. Das ist so laut, dass man im Schlaf aufschreckt. Das Dröhnen der offenen Auspuffanlagen ist noch lange zu hören, sogar wenn sich die Fahrzeuge schon auf der B31 befinden.“