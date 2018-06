Weitere Panne bei Boeings „Dreamliner“: Bremsproblem verhindert Flug

Tokio (dpa) - Die Pannenserie von Boeings Langstreckenjet 787 „Dreamliner“ reißt nicht ab. Wegen Problemen mit den Bremsen einer Maschine strich die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways einen Inlandsflug nach Tokio. Als Grund nannte eine ANA-Sprecherin eine Störung des Computers, der das Bremssystem steuert. Bereits am Montag war bei einem „Dreamliner“ von Japan Airlines ein Feuer ausgebrochen. Gestern verlor ein weiteres Flugzeug der Gesellschaft am Boden Treibstoff. Beide Vorfälle spielten sich auf dem Flughafen von Boston in den USA ab.