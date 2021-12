Weitere Impftermine in Hausen ob Verena

Seit Beginn der Pandemie engagieren sich die DRK-Ortsgruppen beim Testen und Impfen. Ganz besonders rege ist die Hausener Gruppe, die über zwei ehrenamtlich mitarbeitende Ärzte verfügt. Deshalb wird in Hausen auch geimpft. Der nächste Termin ist noch vor Weihnachten, nämlich am 22. Dezember. Hier sind noch Plätze frei. Und wer an Weihnachten ein Restaurant aufsuchen will, obwohl er nicht geboostert ist, kann sich selbst an Heiligabend testen lassen

Vergangenen Monat impften die DRK Ärzte und Helfer der DRK Bereitschaft Hausen ob Verena über 150 Bürgerinnen und Bürger an einem Impftermin. Seit April dieses Jahres bietet die Ortsgruppe zudem täglich Corona Schnelltests an, um sich gegen Corona stark zu machen.

Vor Weihnachten wollen die Engagierten noch einmal impfen und zwar in Kooperation mit der Kreisimpfstation Tuttlingen. „Von dort bekommen wir den Impfstoff und impfen werden die ehrenamtlichen Ärzte der DRK Bereitschaft Hausen ob Verena und die Rot Kreuzler werden allen Interessierten helfen“, so der Bereitschaftsleiter Maximilian Kaiser.. Am Mittwoch, 22. Dezember, von 16 bis 18 Uhr können sich Menschen wieder impfen lassen. Und zwar im DRK-Magazin in Hausen ob Verena, Hauptstraße 2.

Termine können die Bürgerinnen und Bürger unter der Hotline 0151/ 25711547 ausmachen. Mögliche Imfungen sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit dem Impfstoff Moderna. Mitbringen muss man den Personalausweis, Krankenversichertenkarte und den Impfausweis.

An Weihnachten soll auch verstärkt getestet werden, um über die Feiertage die Ansteckungsgefahr zu vermindern. An Weihnachten und Silvester gibt es nochmals erweiterte Öffnungszeiten: 23. Dezember ab 14 Uhr und 19 Uhr, 24. Dezember ab 9 Uhr und 14 Uhr, 25. Dezember ab 9 Uhr, 26. Dezember ab 9 Uhr, 31. Dezember ab 14 Uhr, 1. Januar ab 14 Uhr im Auto hinter der Verenahalle in Hausen. Termine unter: 0151 / 25711547 vereinbaren. Bitte Personalausweis und Datenschutz- und Einwilligungserklärung von der Homepage www.drk-hausenobverena.de mitbringen.