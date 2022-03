Weitere Impfstützpunkte im Bodenseekreis erhalten Novavax-Impfstoff

Die Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax ist ab sofort auch an den Impfstützpunkten in der Friedrichshafener Innenstadt und in Überlingen möglich. Dies teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit. Zudem wurden am Impfstützpunkt an der Messe Friedrichshafen weitere Termine freigeschaltet. Ein Teil der gelieferten Impfdosen ist für Personen vorgesehen, die im Medizin- und Pflegebereich arbeiten und von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a IfSG betroffen sind. Mit dem neuen Präparat wird ausschließlich die Grundimmunisierung mit der Erst- und Zweitimpfung im Abstand von drei Wochen angeboten. Die Impfung ist ab 18 Jahren möglich.