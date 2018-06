Weitere Bahnhöfe sollen modernisiert werden

Berlin (dpa) - Für mehr Kundenfreundlichkeit wollen der Bund und die Bahn weitere Bahnhöfe in Deutschland renovieren und mit Aufzügen oder Informationssystemen ausstatten. Man werde gemeinsam mit der Bahn weiter in die Modernisierung der Bahnhöfe investieren, auch was den Anschluss an Internet- und Mobilfunknetze angehe. Das sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Mit zusätzlichen 100 Millionen Euro vom Bund wurden 2012 und 2013 bundesweit 247 Bahnhöfe modernisiert. Dafür wurden etwa Rolltreppen eingebaut, Bahnsteige für einen leichteren Einstieg erhöht oder Wetterschutzdächer installiert.