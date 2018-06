(vo) – Rund drei Millionen Euro kostet der Anschluss Neulers an das Klärwerk des Zweckverbandes. Der Anschluss wird notwendig, weil eine Renovierung des bestehenden Klärwerks der Gemeinde teurer gekommen wäre. So wird jetzt eine vier Kilometer lange Doppelrohrleitung verlegt, der Düker (eine Art Siphon zur Unterquerung des Flusses) und schließlich noch der Anschluss an den Verbandssammler auf der anderen Flussseite gebaut. Gestern wurde mit den Arbeiten dieses Dükers mit einem offiziellen Spatenstich begonnen.

Vertreter von Regierungspräsidium und Landratsamt, von Kommunen, Planern und Firmenvertretern vollzogen den Spatenstich, der es künftig ermöglicht, das Abwasser von Neuler in das Klärwerk Niederalfingen zu leiten. Oberbürgermeister Martin Gerlach nannte die Maßnahme eine gelungene interkommunale Zusammenarbeit zur ökologischen Verbesserung des Kochers. Auch Klaus Hofmann, Referatsleiter für Gewässer und Boden beim Stuttgarter Regierungspräsidium, gratulierte zu diesem Synergieeffekt, welcher gerne vom Regierungspräsidium bezuschusst werde. So wird die rund drei Millionen teure Maßnahme mit über 1,7 Millionen Euro gefördert. „Eine wichtige Maßnahme für Neuler“, nannte es dessen Bürgermeister Manfred Fischer. Es entstehe eine Win-Situation für Neuler, aber auch die Betreiber des Klärwerks, Aalen und Hüttlingen. Zudem könne die teure Klärschlammentsorgung künftig beim Zweckverband erfolgen. Schließlich erläuterte Planer Udo Bäuerle die einzelnen Abschnitte sowie die Technik. Mittels Kreiselpumpen und pneumatischer Förderung werde künftig Neulers Abwasser in Richtung Niederalfingen entsorgt. Die Arbeiten sollen in spätestens drei Jahren abgeschlossen sein.