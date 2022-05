Weiterbildung per App buchen

Wie die Handwerkskammer Ulm meldet, haben sich 2021 in ihrem Gebiet rund 8.500 Handwerkerinnen und Handwerker weitergebildet. Dabei haben sie mehr als 500.000 Stunden in die Vertiefung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten investiert. Laut Mitteilung schafft die Handwerkskammer nun mit der App „Bia Ulm“ für das Smartphone ein neues Angebot: Über die App können Handwerkerinnen und Handwerker die eigene Fort- und Weiterbildung künftig noch einfacher organisieren. Die Teilnehmenden können ihre Antworten zum persönlichen Stundenplan, Speiseangebot oder den Fördermöglichkeiten ihrer Weiterbildung direkt und unkompliziert anfragen. Immer und überall — direkt auf dem Smartphone. Auch die Suche nach passenden Seminaren und die Kursbuchung sei über die App möglich, heißt es. Dozenten und Azubis in der überbetrieblichen Ausbildung können die App für ihre Kursorganisation ebenfalls nutzen.

Seit die Corona-Hygienebestimmungen gelockert wurden, sind auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Bildungsakademien in Ulm und Friedrichshafen zurückgekehrt. Aktuell finden über 60 Kurse an den beiden Standorten statt. Jährlich kommen so über 2.000 Fort- und Weiterbildungsangebote in den verschiedenen Handwerksbereichen zusammen. Handwerkerinnen und Handwerker können sich über die App unkompliziert informieren und beispielsweise nach Themengebieten, wie Energie und Umwelt oder Meistervorbereitung suchen. Darüber hinaus können Kurse auch über die App gebucht werden. Ob der Staat, das Land eine Stiftung oder der Europäische Sozialfonds bei den Kosten für die Weiterbildung unterstützt, sei ebenfalls in der App ersichtlich, teilt die Handwerkskammer mit. Wer sich beispielsweise für Aufstiegs-BAföG interessiert, werde zum passenden Formular weitergeleitet. Auch können Ansprechpartner direkt kontaktiert werden. Wer etwa mehr zur Prüfungsanmeldung wissen möchte, werde direkt zur Prüfungsabteilung vermittelt. Der Download der App „Bia Ulm“ ist über die gängigen Anbieter möglich.