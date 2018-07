Weiter jeder fünfte Alpenpass geschlossen

Stuttgart (dpa/tmn) - In den Alpen ist weiter mehr als jede fünfte Passstraße gesperrt. Derzeit seien an 42 der rund 200 Strecken die Schranken geschlossen, teilte der Auto Club Europa (ACE) am Dienstag (25. Januar) in Stuttgart mit.

Nach Informationen des ACE sind somit zwei Alpenpässe weniger gesperrt als in der Vorwoche. Die Verbindung Lech-Warth in Vorarlberg in Österreich und der Fedaia-Pass in Italien seien wieder freigegeben worden. Eine Übersicht über alle gesperrten Pässe gibt es auf der Webseite des Clubs. Der ACE appelliert an die Autofahrer, im Hochgebirge weiterhin nur mit kompletter Winterausrüstung samt Schneeketten unterwegs zu sein.

Aktuelle Übersicht über die Passstraßen