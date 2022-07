Weinprobe rehabilitiert den Ruf des Seeweins

Inzigkofen (sz) - Von einer ganz besonderen Beziehungsgeschichte erzählen Kunsthistorikerin Dr. Helga Müller-Schnepper und Kreisarchivar Dr. Edwin Ernst Weber in einem Vortrag über „Der Wein im Kloster“ am Mittwoch, 27.Juli, um 19.30 Uhr im Kreuzhof des ehemaligen Klosters Inzigkofen. Neben der Bedeutung der Klöster für das Aufkommen und die Entwicklung des Weinbaus seit dem Mittelalter und den teilweise erstaunlichen Weinmengen, die in den Männer- wie den Frauenklöstern der alten Zeit konsumiert wurden, wird in dem unterhaltsamen Vortrag anhand von einschlägigen Quellen vor allem aus dem Kloster Inzigkofen auch vom eher zweifelhaften Ruf die Rede sein, den noch vor 300 Jahren der Seewein genossen hat. Sogar ein klösterliches Weinranking aus einer Inzigkofer Klageschrift von 1750 wird vorgestellt: Dabei rangieren Weine aus dem Markgräflerland und erstaunlicherweise sogar vom Neckar vor den angeblich sauren Weinen vom Bodensee und insbesondere aus Sipplingen, wo das Kloster Inzigkofen gleich mehrere Weingüter hatte.

Dass sich die Weinqualität seither deutlich verbessert hat, können die Besucher der Veranstaltung bei einer kleinen Weinprobe zum Ausklang selbst überprüfen. Allerdings ist es dem Bildungswerk als Veranstalter des Abends trotz aller Mühe nicht gelungen, Wein aus Sipplingen aufzutreiben. Man habe dort vom Wein- auf den Obstbau umgestellt, wurden die Inzigkofer Weintester beschieden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Bei ungünstigem Wetter wird die Veranstaltung in den Kapitelsaal des Klosters verlegt. Anmeldung erbeten unter Tel. 07571/73980.