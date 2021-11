Weinhandlung Vintage 1989 in Friedrichshafen

IM HERZEN WEIN

Marleen Sturm ist Sommelière und Inhaberin der Weinhandlung „Vintage 1989“ – aus Passion, mit Liebe zum Produkt und zu ihren Kunden. Ihre Leidenschaft beschreibt sie so: „Mein ganzes Leben dreht sich um Wein. Er ist emotional, lässt sich mit allen Sinnen erleben und genießen, und bringt Menschen zusammen.“ Ihre Geschichte ist ein Weg, der direkt ins „Vintage 1989“ führt. Marleen Sturm absolvierte nicht nur eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, sondern war 3,5 Jahre beim VDP Weingut Markgraf von Baden in Salem und hat dort berufsbegleitend den Sommelier absolviert: Wein war also immer ihr Herzensthema. Glücklich ist sie, wenn sie Menschen für guten Wein begeistern kann.

TAGTRÄUMER –WAS FÜR EIN WEIN

Marleen Sturm wollte einen eigenen Wein kreieren, der nicht vergleichbar ist. Den es nur bei ihr gibt. Sie kombinierte gemeinsam mit jungen Winzern Weine, bis der weiße Tagträumer da war – als eine perfekte Mischung aus sattem Weißburgunder, frechem Müller-Thurgau und harmonisierendem Grauburgunder. Mittlerweile gibt es ihn auch als Rosé, als spritziger Rosé Secco, als Schorle-Weiß und -Rosé. Die Etiketten sind Kunstwerke, der Inhalt der Flaschen ist ein außergewöhnlicher Begleiter für jedes Fest mit Freunden, mit der Familie, mit dem Liebsten – das pure Leben – und nur im Vintage 1989 zu haben.

Sommelière Marleen Sturm

VINTAGE 1989 – DAS ANGEBOT

Die großen, allseits bekannten Weingüter sucht man im „Vintage 1989“ vergebens. Marleen Sturm hat sich auf kleine, dafür außergewöhnliche Weingüter spezialisiert. Auf Winzer, die Wissen und Gewissen haben und von ihrer Arbeit begeistert sind. „Ich will nicht Namen verkaufen, sondern Qualität“ betont sie. „Ich sehe es als meine Aufgabe, zu differenzieren und für meine Kunden Weine mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis zu finden. Meine Kunden erhalten bei mir Weine, die es nicht überall gibt. Das macht einen großen Unterschied.“

SCHICK & STILVOLL

Das „Vintage 1989“ ist positive Energie. Das Versprechen von Lebensfreude. „Mein Ziel war eine Weinhandlung, die schick und stilvoll, aber keinesfalls dekadent ist“, sagt Marleen Sturm. Das ist ihr gelungen. Ob in Jeans und Turnschuhen oder im Anzug – ihre Kunden fühlen sich im „Vintage 1989“ wohl, bei der Weinfachfrau gut aufgehoben, freundlich und kompetent beraten. Marleen Sturm ist nahbar, lässt auch Blicke in ihr privates Leben zu, wenn sie Beispielsweise auf Weinreisen oder bei Winzerfreunden ist oder einen entspannten Sonntag auf dem Bodensee erlebt. Denn: „Das Vintage 1989, das bin ich, mit allem was dazu gehört.“

Weinhandlung Vintage 1989 in FN-Schnetzenhausen

FÜR BESONDERE ANLÄSSE

Mit der mobilen Weinbar von „Vintage 1989“ geht die spannende Welt des Weins auf Tour. Sie ist ein absoluter Hingucker auf jedem Event, kann für Hochzeiten, Geburtstage, Familienfeiern, Firmenfeste, Jubiläen und Empfänge gemietet werden. Und wenn für Ihren persönlichen Anlass noch ein Geschenk fehlt: Im „Vintage 1989“ gibt es kreative Geschenk-Gutscheine, hochwertige, individuell und perfekt zusammengestellte Präsentkörbe mit ausgewählten, erstklassigen Weinen, ausgefallenen Delikatessen und Feinkost.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag, 12 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung.

„Beginne den Tag mit einem Lächeln und beende ihn mit einem Glas Wein!“