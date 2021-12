Weingartener können Christbaum abgeben

Die katholische Jugend Weingarten nimmt am Samstag, 8. Januar, erneut die ausgedienten Christbäume der Bürgerinnen und Bürger entgegen. Von 9 bis 15 Uhr besteht für alle Haushalte in Weingarten die Möglichkeit, die ausgedienten Christbäume am städtischen Lagerplatz in der Talstraße sowie auf dem Festplatz abzugeben. Aufgrund der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr keine Autos vor Ort ausgesaugt. Die Stadt bittet alle Nutzerinnen und Nutzer darauf zu achten, dass sich kein Lametta oder anderer Schmuck mehr am Baum befindet.