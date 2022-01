Weingartener Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr 281 Einsätze

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Weingartener Feuerwehr hatten im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun: Insgesamt sind sie 281 Mal ausgerückt – sieben Mal mehr als im Jahr davor. Unter anderem hat es 40 Mal gebrannt, darunter waren elf Großbrände. Auch zu acht Verkehrsunfällen wurden die Feuerwehrleute gerufen, und 41 Mal mussten sie dabei helfen, Türen zu öffnen.

Wegen eines Sturmtiefs musste man im Januar im Stadtgebiet viele umgestürzte Bäume beseitigen. Zudem steige die Unterstützung des Rettungsdienstes bei medizinischen Notfällen seit Jahren, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. So mussten 2021 zahlreiche Türen bei medizinischen Notlagen geöffnet oder patientenschonende Rettungen mittels Drehleiter durchgeführt werden. Der Übungsbetrieb fand wegen der Corona-Pandemie im Winter online statt.

Im zweiten Quartal rückte der Löschzug etwa zu einem Wohnungsbrand im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Stadtrand an. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf die darüber liegende Wohnung ausbreitete. Im Mai wurde der Rüstzug zu einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe des Rösslerweihers gerufen: Dort stand ein Lieferwagen in Flammen, eine Person war hinter der Lenksäule eingeklemmt. Ein weiteres Sturmtief traf Weingarten im Juni: Keller standen unter Wasser und Bäume stürzten auf Straßen.

Weingartener helfen im Ahrtal

Auch aus Weingarten machten sich Feuerwehrleute mit dem Rüstwagen auf, um nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zu helfen: Sie befreiten fünf Tage lang Gebäude von Wasser und Schlamm, räumte Verkehrswege frei und unterstützten die Bevölkerung.

Im September brannte in Baienfurt das Dach eines Einfamilienhauses. Mittels der Drehleiter aus Weingarten wurden Nachlöscharbeiten ausgeführt. Durch die niedrigen Corona-Zahlen im Sommer konnten der Übungsbetrieb in Zugstärke und später sogar ein paar Übungen mit der kompletten Mannschaft abgehalten werden.

Auch im letzten Quartal 2021 wurde die Truppe zu Kleinbränden gerufen, die etwa durch angebranntes Essen entstanden waren.Im gesamten Jahr gingen 39 Mal Brandmeldeanlagen los, 90 Mal waren technischen Hilfeleistungen gefragt. Immer wieder standen Unwettereinsätze oder Tierrettungen an.

Neuer Hygiene-Gerätewagen ist jetzt im Einsatz

Zu seinem ersten Einsatz kam 2021 der Gerätewagen-Hygiene: Die Stadt Weingarten hat das vom Landkreis ausgemusterte Gefährt günstig erstanden; es wurde dann mit Sponsorengeldern in Eigenleistung umgebaut. Im Hygiene-Gerätewagen können die Feuerwehrleute sich nun bei einem Einsatz von kontaminierter Kleidung befreien, waschen und neu einkleiden. Auch eine Toilette ist an Bord.