Weingarten wartet weiter auf den ersten Sieg

Die dritte Mannschaft des Schachvereins Weingarten unterlag am zweiten Spieltag in der B-Klasse gegen Ravensburg 2 knapp mit 2,5:3,5. Anton Schneider gewann zwar auf Brett 1 recht schnell gegen Franz Erhardt, aber Kenan Selimovic stellte auf Brett 4 gegen Ben Merck seine Dame ein und verlor. Auch Miron Bork (6) verlor seine Partie gegen den Routinier Franz Thyron. Auf Brett 2 bekam Jörg Buchberger gegen Tudor Luchiean am Königsflügel zwar einen mächtigen Angriff, musste sich aber nach dem Abtausch der Figuren der Bauernmehrheit seines Gegners geschlagen geben. Selimovic Erdin auf Brett 3 konnte gegen Pascal Michelberger in einem Läufer-Springer-Angriff die Oberhand behalten und gewann schließlich. An Brett 5 kam Konstantin Schischkin gegen Jonas Reisch nicht über ein Remis hinaus, sodass die knappe Niederlage für Weingarten nicht mehr verhindert werden konnte.