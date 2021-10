Weingarten 2 spielt remis gegen Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die 2. Mannschaft des Schachvereins Weingarten in der vergangenen Saison völlig überraschend in die Bezirksliga aufgestiegen, ging es im ersten Mannschaftskampf der neuen Saison gegen die 3. Mannschaft von Biberach. Tim Neumüller an Brett 5, Dominik Kern an Brett 6 und Hubert Müller an Brett 3 haben ihre Partien jeweils verloren. An Brett 4 erkämpfte sich Artur Kreuzer ein unentschieden und sein Sohn Lukas glänzte als Ersatzspieler an Brett 8 mit einem Sieg. An Brett 7 konnte Roland Haag nach leb- und wechselhaftem Partieverlauf durch einen sehenswerten Königsangriff die Dame seines Gegners erobern, worauf dieser die Partie aufgab. Auch Tobias Hagge an Brett 2 hatte seinen Gegner durchgängig fest im Griff und konnte seine Partie dank seiner stark besetzten c-Linie bezwingen. Beim Zwischenstand von 3,5:3,5 hing schließlich alles vom Ausgang der Partie von Josef Möhrle an Brett 1 ab. Trotz redlichem Bemühen kam er aber nicht über ein unentschieden hinaus, so dass beim Endstand von 4:4 doch immerhin 1 Punkt mit nach Hause genommen werden konnte.