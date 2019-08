Weinfest zieht das Publikum wieder mit

Meckenbeuren - Angesichts eines proppenvollen Festzelts kann man die ersten drei Tage des 60. Meckenbeurer Weinfests getrost als vollen Erfolg bewerten. Rundum zufrieden zeigte sich da auch der Vorstand des Musikvereins Meckenbeuren, Markus Schmidt, der mit den Musikern das Fest organisiert. „Ich bin stolz auf unseren Musikverein, das sind Superleute“ sagte Schmidt.

Mitdem Musikverein Ettenkirch und „Dorfkind“ ließen es die Meckenbeurer zum Feststart am Freitagabend unter dem Motto „Blasmusik TOTAL“ ordentlich krachen. Die Ettenkircher Musiker entfachten eine tolle Stimmung und zeigten eine Mega-Bühnenshow. Zu späterer Stunde begeisterte die Band „Dorfkind“, bei der auch zwei Musiker aus dem Musikverein Meckenbeuren mitspielen, mit ihrem Auftritt neben der Weinlaube, hautnah am Publikum.

Beim „Crazy Dirndl- und Lederhosenball am Samstagabend mit einer Premiere der Wasenband „Lederrebellen“ waren 1700 Besucher dabei. Es habe eine Wahnsinnsstimmung geherrscht wie seit Jahren nicht mehr. Besonders erfreut zeigten sich die Veranstalter über die friedliche Atmosphäre bei den Partys. Leider habe es eine Beschwerde von Anwohnern gegeben, die sich gestört gefühlt hatten. Da das Weinfest die Haupteinnahmequelle des Musikvereins Meckenbeuren darstellt, wünschen sich die Musiker jedoch Verständnis für ihr Fest.

Mit einem feierlichen Gottesdienst startete der Sonntagmorgen im Zelt, musikalisch begleitet vom Musikverein Gornhofen unter der Leitung von Ernst Netzer, der auch beim anschließenden Frühschoppen flott aufspielte. Meckenbeurens Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Andreas Gälle, der jedes Jahr zum Weinfest in seine Heimat zurückkehrt und die Predigt hält, stellten das Gemeinsame in den Vordergrund. Sie appellierten an die Gläubigen, sich von Leid und Tod nicht entmutigen zu lassen, sondern auf dem Weg mit Jesus weiterzugehen.

Andrea Böhme, Vorsitzende beim Musikverein Meckenbeuren und ihre neunjährige Tochter Mira unterstützten die Predigt mit einer Lesung aus dem Buch Jeremias. Pfarrer Andreas Gälle, der anschließend noch als Helfer beim Fest tätig wurde, lobte das Miteinander von Kirchengemeinde und Musikverein.

Mittags rückten die jüngsten Festgäste in den Mittelpunkt. Kinderschminken, Instrumente malen, Hüpfburg, Orientexpress-Bähnle, Schießbude und Enten angeln war trotz großer Hitze gefragt. Es glitzerte auf Wangen und Armen, die sechsjährige Nela präsentierte sich stolz mit ihrem Einhorn-Tattoo, Sebastian, eineinhalb Jahre alt, wollte statt Eis viel lieber einen rosa Riesenflamingo beim Enten angeln gewinnen.

„Guck mal den, der trifft alles“ sagten Moritz (8) und Luka (9), als sie einem Mann an der Schießbude zuschauten. Die beiden versuchten auch ihr Glück und Luka schaffte es, hoch konzentriert, sieben Sterne zu treffen. „Wir sind die einzige Schießbude mit Kindergewehr“, sagte der Betreiber. Eine Fahrt mit der Pferdekutsche war für viele Kinder der Höhepunkt. Schnell hatte sich eine Warteschlange gebildet. Marie (7), die aus Wien stammt und Urlaub am Bodensee macht, Lena (6), Ann-Sophie (5) und Luka (4) erzählten aufgeregt, dass sie auf die nächste Runde der Pferdekutsche warten müssten und außerdem der dreijährige Noah verschwunden sei. Dieser wurde von seiner erleichterten Mutter glücklicherweise beim Tuba-Malen wiederentdeckt.

Im Festzelt stieg unterdessen die Stimmung mit toller Blasmusik des Kreisseniorenorchesters unter der Leitung von Robert Fitz. Das Orchester mit 50 Frauen und Männern besteht seit 2008 aus Verbandsehrenmitgliedern, die schon über 50 Jahre Musik machen. Das älteste Mitglied ist 87 Jahre alt.