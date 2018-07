Weiler II empfängt Ratzenried zum Topsiel

In der Kreisliga A (Staffel III) treffen die SGM SV Dietmanns/SV Hauerz und der SV Amtzell aufeinander. Es geht auf der einen Seite um den Klassenerhalt, auf der anderen Seite um die Meisterschaft. In Waltershofen brennt der Abstiegskampf, wenn der SV Haslach gastiert. Der TSV Ratzenried muss zum FV Weiler II.

Von unserem Mitarbeiter Maximilian Förste

Die SGM SV Dietmanns/SV Hauerz ist seit drei Spielen ungeschlagen, der SV Amtzell hat die letzten beiden Partien gewonnen. Die Statistik kann aber täuschen, denn Dietmanns/Hauerz ist Viertletzter und höchst abstiegsbedroht, Amtzell geht dagegen dem Titel entgegen. „Wir müssen etwas holen“, sagt Armin Kaufmann, Trainer der SGM. „Es geht für beide um viel.“ Sein Team wird am Sonntag „an’s Limit gehen, wir kämpfen bis zum Schluss.“ Seine Mannschaft ist körperlich und kämpferisch gut drauf, Kaufmann ist „wirklich optimistisch“, was den Klassenerhalt angeht: Die SGM SV Dietmanns/SV Hauerz hat in den letzten beiden Saisonspielen alles in der eigenen Hand.

Das Topspiel findet in Weiler statt. Der FV Weiler II mit Trainer Joachim Knestel gehört zu den absoluten Spitzenteams der Liga, auch wenn sich das Team zu keinem Zeitpunkt das unbedingte Ziel „Aufstieg“ gesetzt hat. Als Tabellenvierter empfängt der FV nun den Tabellenzweiten TSV Ratzenried, der nur ein Punkt vom Spitzenreiter SV Amtzell entfernt ist. Patzen die Ratzenrieder in Weiler, kann der SV Amtzell den Titel praktisch klarmachen. „Das ist eines der wichtigsten Spiele der Saison“, sagt Patrick Straub, Trainer des SV Waltershofen vor dem Spiel gegen den SV Haslach. Für den Verlierer des Spiels ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch machbar. Die Pfingstpause kam für die Waltershofener „wie gerufen“, auf der anderen Seite seien die Haslacher unangenehm zu spielen wegen der Erfahrung und der Schnelligkeit einiger Spieler, so Straub. Er gibt die Marschroute vor: „Wer nicht alles gibt, hat das Spiel nicht kapiert!“

Der SV Neuravensburg hat die Relegation verpasst, dennoch ist das Team zufrieden: „Das Saisonziel dritter Platz ist erreicht.“ An der Relegation sei man wegen des „üblichen Leidens“, der ersten beiden verlorenen Spiele nach der Winterpause, gescheitert, sagt Trainer Norbert Späth, sonst habe man die Saison „perfekt gespielt“. Jetzt kommt der TSV Heimenkirch. Interessant wird es auch beim SC Unterzeil-Reichenhofen, der den FC Lindenberg empfängt. Die Ausgangslage für die zwei Teams könnte unterschiedlicher nicht sein: Während der FC Lindenberg als Fünfter weg von der gefährlichen Zone ist, muss der SC Unterzeil punkten. Das Team um Trainer Christian Braun steht momentan auf einem Abstiegsplatz oder zumindest Relegationsplatz und muss mindestens drei Punkte auf den nächsten aufholen.

Für den SV Herlazhofen und den FC Leutkirch II geht es um nichts mehr. Beide sind bereits abgestiegen. Dennoch will sich der SV Herlazhofen für die bittere Niederlage (2:7) im Hinspiel revanchieren. Der SV Herlazhofen schaut nun schon auf die „alles andere als leichte“ nächste Saison in der Kreisliga B, will dieses Spieljahr aber noch möglichst mit einem Sieg positiv zu Ende bringen.

Der FC Scheidegg und der SV Arnach können frei von allem Druck wegen Meisterschafts- oder Abstiegskampf in das kommende Spiel gehen. Brisant wird das Verfolgerduell dennoch. Gastgeber FC Scheidegg will zum oberen Tabellendrittel gehören, Aufsteiger SV Arnach gilt als Überraschungsmannschaft der Saison.

Der SV Achberg könnte dem Klassenerhalt mit einem Sieg im letzten Heimspiel einen großen Schritt entgegengehen. Gegen die SpVgg Lindau muss gepunktet werden, mit einem Sieg könnte der SVA im letzten Spiel noch an den Lindauern vorbeiziehen. Der Spieltag: SV Herlazhofen - FC Leutkirch II, FV Rot-Weiß Weiler II - TSV Ratzenried, FC Scheidegg - SV Arnach, SV Edelweiß Waltershofen - SV Haslach, SV Neuravensburg - TSV Heimenkirch, SC Unterzeil-Reichenhofen - FC Lindenberg, SGM SV Dietmanns /SV Hauerz - SV Amtzell, SV Achberg – SpVgg Lindau (So 15 Uhr).