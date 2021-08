„Weil es mehr als ein Beruf ist“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen/Tettnang - „Endlich ist Ihr Examen vorbei“, freute sich Praxislehrer Christoph Ley am Montag bei der Examensfeier der frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die bereits am Freitag ihre Zeugnisse in der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben erhalten hatten.

Dementsprechend gelöst war die Stimmung, der emotionale Mix aus Freude, Entspannung und Stolz war fast greifbar. „Examen ist Stress“, attestierte Christoph Ley, schließlich müssen am Ende der dreijährigen Ausbildungszeit im Medizin Campus Bodensee (MCB) sieben Einzelprüfungen abgelegt werden.

33 Auszubildende des MCB stellten sich den Abschlussprüfungen in Theorie und Praxis, 30 absolvierten diese erfolgreich. Ein Viertel der insgesamt 44 Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege beziehungsweise Gesundheits- und Kinderkrankenpflege des Kurses 2018/2021 haben sich entschieden, ihre Ausbildung zu verlängern und somit einen zweiten Anlauf zum Examen zu nehmen. „Es waren ganz unterschiedliche Gründe“, so Praxislehrer Christoph Ley, krankheitsbedingt fühlten sich die angehenden Pflegekräfte nicht Prüfungs-fit oder drehen freiwillig in Anbetracht der schulischen Leistungen eine Extrarunde. Die Stolpersteine für die Ausbildungskurse 2018/2021 waren groß: Das Krankenhaus 14 Nothelfer wurde geschlossen, das Gesundheitssystem weltweit musste die größte Belastungssituation der vergangenen Jahrzehnte bewältigen, Theorie wurde online unterrichtet … aber es gab auch viele tolle Momente, erinnerte Ley.

Viele der frisch-examinierten Pflegefachkräfte bleiben dem MCB treu und werden nun Kollegen derer, die sie vorbildlich durch die Ausbildung begleitet haben – das freut den Arbeitgeber und macht alle ein Stück weit stolz, schließlich haben diese jungen Fachkräfte in Ihrer Ausbildung auch gelernt, „mit einem potentiell tödlichen Keim“ umzugehen, so MCB-Pflegedirektor Andreas Stübner. „Professionell Pflegende werden gebraucht – weil es mehr als ein Beruf ist“, begrüßte er die „Neuen“ in der größten Berufsgruppe des Gesundheitswesens. Einige der Berufsanfänger setzen ihre Ausbildung fort, denn sie „studieren Pflege“ – so wie Hanna Knöpfle, die mit ganz viel Rückenwind die drei nun anstehenden Semester angehen kann. Sie schloss ihre Ausbildung mit absoluter Bestleistung ab: In allen drei Notenbereichen gab es für sie eine glatte 1.

Friedrichshafen: Die Gesundheits- und Krankenpfleger Philipp Dyroff, Denis Hübner, Katharina Kies, Alisa Schröder sowie Laura Zehle aus dem Klinikum Friedrichshafen, die jetzt im Anschluss an die Ausbildung in drei Semestern in BA-Studium weiterverfolgen.

Die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte des Klinikums Friedrichshafen Corinna Gretzinger, Romina Pistillo, Katharina Pilz und Hannah Walser.

Die Gesundheits- und Krankenpflegekräfte des Klinikum Daniela Boja, Amel Grioui, Lisa Kerz, Abdullah Al Mahamid, Mustafa Al Odat, Svenja Ohlsson, Lara Völker und Najwan Zeidan. Kristin Batteux, Joelina Fehr, Sarah Gashi und Sophia Teufel ihre Ausbildungen begannen im Krankenhaus 14 Nothelfer und wechselten im Sommer 2020 ins Klinikum Friedrichshafen.

Tettnang: Helen Janßen und Hanna Knöpfle – beide Klinik Tettnang – haben ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege absolviert und studieren nun weiter an der RWU (Hochschule Ravensburg-Weingarten).

Diese Gesundheits- und Krankenpflegekräfte aus der Klinik Tettnang haben am vergangenen Freitag auch ihre Zeugnisse erhalten: Lukas Bellack, Carla Bollerhey, Linda Fleschhut, Carolin Huber, Johanna Joos, Samira Kelbing und Lena Spisla.