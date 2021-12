Weihnachtswunschaktion startet

Der Kinderschutzbund Spaichingen hat auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtswunschaktion gestartet. diese geht seit vielen Jahren folgendermaßen: Kinder aus bedürftigen Familien schreiben auf die vom Kinderschutzbund ausgeteilten Karten ihre Wünsche im Wert von etwa 20 Euro, die dann an Weihnachtsbäumen in Geschäften und Einrichtungen in Spaichingen auf Spendenwillige warten.

Die Weihnachtsbäume in Spaichingen stehen im Rathaus, der Kreissparkasse, der Volksbank, Maka und in der Paracelsus-, Engel- und Marienapotheke.

Die Geschenke sollten bis zum Freitag, 17. Dezember, in der Parcelsusapotheke abgeben werden, damit diese noch vor Weihnachten an die Kinder verteilt werden können.

„Der Kinderschutzbund würde sich sehr freuen, wenn die Bevölkerung die Weihnachtsaktion unterstützt und so vielen Kindern vor dem Weihnachtsfest ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird“, so die Mitteilung des Spaichinger Vereins zu der diesjährigen Aktion.