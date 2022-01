Weihnachtsweg lädt Jung und Alt ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemeinsam mit vielen Helfern hatte das Kinderliturgieteam vier Stationen im Ort aufgebaut: Gleich bei der Kirche begegneten den Familien die Heiligen Drei Könige, auf der Wiese in der Marienstraße hatten die Hirten ihren Platz gefunden, während die Engel mit ganz vielen Stofftieren in einem Carport Schutz vor dem Regen gesucht hatten. Abschließend begegneten an der Einmündung der Sonnenhalde in die Marienstraße den Familien noch Maria und Josef auf dem Weg zur Krippe. Der Weg endete am liebevoll geschmückten Weihnachtsfenster des Kindergartens am Familienzentrum. Viele Familien nutzten diese Gelegenheit und machten sich auf den Weg. Um 16 Uhr gestalteten einige Bläser eine kurze Andacht beim Familienzentrum. Wir danken allen Helfern und Helferinnen, die uns bei der Planung und Durchführung unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den Familien, bei denen wir die Figuren aufstellen durften. Ebenso bei den Kindergärtnerinnen, die das Weihnachtsfenster wieder so liebevoll geschmückt haben. Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle!