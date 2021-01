Die Johanniter-Unfall-Hilfe sammelt seit 27 Jahren Weihnachtstrucker-Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln und bringt sie zu Bedürftigen in Ost- und Südosteuropa. 2020 haben die Johanniter entschieden, die Pakete auch in Deutschland zu verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung, weshalb sie in der Region mit den Tafeln der Caritas in Weingarten, den Tafeln von Caritas und DRK in Leutkirch, Bad Wurzach, Isny und Wangen, sowie der Tafel Ravensburg in Trägerschaft des DRK zusammenarbeiten.

Auch in Deutschland treffe die Corona-Krise trotz Hilfsprogrammen gerade Menschen in ohnehin schwierigen Lebenssituationen hart, heißt es in dem Schreiben. Die Zahl derer, die mit äußerst geringen Mitteln auskommen müssen, steige. Denn gerade für die wirtschaftlich Schwächsten seien Beschäftigungsmöglichkeiten, etwa in Mini-Jobs, häufig weggebrochen.

Deshalb sollen die Pakete auch in Deutschland Familien, älteren Leuten oder Alleinstehenden, denen es häufig am Nötigsten fehlt, zu Gute kommen. Durch die Zusammenarbeit mit den Tafeln wurde dies möglich.

In den Öffnungstagen vor Weihnachten durften sich die Tafelbesucher so über Zucker, Nudeln, Schokolade, Kekse, Duschgel sind unter weiteres in den rund 13 Kilogramm schweren Paketen freuen.

Susanne Pfeffer, Koordinatorin der Tafeln im Altkreis Wangen: „Das waren schon besondere Momente, wenn unsere Kunden erfahren haben, dass sie das Paket geschenkt bekommen und ein Elternpaar freute sich so sehr, dass sie nun ein bisschen Geld gespart haben, um für ihr Kind doch ein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen zu können.“