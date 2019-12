Weihnachtstheater „Außer Kontrolle“ in Schemmerberg

SCHEMMERBERG - Auch in diesem Jahr gibt es in Schemmerberg wieder das bekannte Theater über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage. Die Landjugend bringt die Komödie „Außer Kontrolle" in drei Akten von Ray Cooney auf die Bühne. Beginn der Aufführungen in der Festhalle Schemmerberg ist jeweils um 19 Uhr.

Im Stück geht es um den Landtagsabgeordneten Richard Reichle (Gustl Hafner), der anstelle einer Nachtsitzung ein Schäferstündchen mit der Sekretärin des Oppositionsführers in einem nahegelegenen Luxushotel verbringt. Als sie in ihrer Hotelsuite plötzlich eine Leiche entdecken, einige unerwartete Gäste auftauchen und schließlich die Ehefrau des Abgeordneten dazukommt, gerät die Situation außer Kontrolle. Zuletzt zeigt die Leiche sogar Auferstehungstendenzen hat.

Die Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Donnerstag, 26. Dezember, und Samstag, 28. Dezember, sowie am Sonntag, 29. Dezember und im neuen Jahr am Freitag, 3. Januar. Beginn der Veranstaltungen in der Festhalle Schemmerberg ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Am ersten Aufführungstag, 26. Dezember, findet um 14 Uhr die Generalprobe statt. Diese ist gleichzeitig die Senioren- und Kindervorstellung. Im Vorverkauf sind Gutscheine im Wert einer Eintrittskarte zu erwerben. Vorverkaufsstellen sind die Firma Medientechnik Bochtler, Adolf-Kolping-Straße 13 und der Dorfladen Pappelau, Raiffeisenstraße 9 in Schemmerberg. Foto: Privat