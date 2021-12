Sissi, Aschenbrödel und „Stirb langsam“: Alles über Weihnachtsfilme und ihre Sendetermine

„Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht." Für viele Deutsche gehört er zu Weihnachten, aber ein Weihnachtsfilm ist es nicht. Oder doch?

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, eine Kooperation der ostdeutschen DEFA und des Prager Filmstudios Barrandov, führt hierzulande die Beliebtheitsskala der Weihnachtsfilme an.

Allerdings mit gerade einmal zwölf Prozent, wie eine Umfrage von YouGov von 2018 ergab. Dahinter folgen Kevin – Allein zu Haus und Der kleine Lord mit je elf, danach Sissi mit nurmehr fünf Prozent.

Längst ist es zur Tradition geworden, an Weihnachten Weihnachtsfilme anzuschauen. Wie Plätzchen und Musik tragen sie zur richtigen Stimmung an den Festtagen bei. Es müssen ja nicht einmal Weihnachtsfilme im engeren Sinne sein.

Was allerdings die Frage aufwirft: Was ist überhaupt ein Weihnachtsfilm im engeren Sinne?

Bekannter Weihnachts-Klamauk: Kevin wird von seiner Familie allein zu Haus lassen und muss sich selbst und das Haus gegen Einbrecher verteidigen. (Foto: 20th Century Studios)

+++ Sie suchen Sendetermine? Weiter unten finden Sie eine Terminübersicht 2021 zu einigen Klassikern +++

Ein Film, der in der Weihnachtszeit spielt? Dann gehörte definitiv auch Stirb Langsam in die Kategorie, was unter den Fans des Genres aber umstritten ist. Der Filmproduzent von Stirb langsam, 20th Century Fox, veröffentlichte erst zum 30-jährigen Jubiliäum des Action-Klassikers einen Weihnachtstrailer, der die Diskussion endgültig beenden sollte. Schauen Sie sich diesen Youtube-Clip an, um sich in dieser Frage selbst eine Meinung zu bilden:

Von den weiteren, oben genannten Filmen, erfüllt auch nur Kevin dieses zeitliche Kriterium. Aschenbrödel zum Beispiel wurde zwar im Winter gedreht - aber nur, weil die DEFA im Sommer keine Kapazitäten mehr frei hatte. Weihnachtlich wird es in diesem Klassiker der Festtage eigentlich nicht und sollte es auch nicht werden.

Der kleine Lord? Nur mit Tricks ein Weihnachtsfilm!

Der Kleine Lord mit Ricky Schroder in der Titelrolle endet immerhin mit einer Weihnachtsfeier. So steht es zwar nicht in der Romanvorlage, die Szene wurde aber von der BBC eingebaut, um die Produktion gezielt als Weihnachtsfilm zu platzieren.

Auch die Sissi-Trilogie hat mit Weihnachten gar nichts zu tun, aber die Kaiserin hatte immerhin am 24. Dezember Geburtstag und liebte das Fest.

„Den weihnachtlichen Kontext haben diese Filme über die Jahrzehnte so stark angenommen, dass sie für viele Menschen dazugehören“ sagt Tobias Clever, Sammler und Weihnachtsfilm-Experte aus Herscheid: „Manchmal sogar mehr als Filme, in denen das Fest selbst die Hauptrolle spielt.“ Das wären dann die wirklich „echten Weihnachtsfilme“, sozusagen.

Die Heimat des Weihnachtsfilms

Die meisten dieser „echten“ Weihnachtsfilme kommen aus Amerika, so auch das allererste bekannte Werk dieses Genres. 1897 kam Santa Claus filling the stockings in die Kinos. Der Titelheld rutscht durch den Kamin ins Haus, füllt die am Kamin aufgehängten Strümpfe mit Süßigkeiten und klettert wieder nach oben – Ende der Geschichte. Die Zuschauer waren beeindruckt. Es sollten jedoch noch viele Jahrzehnte verstreichen, bevor die große Ära der Weihnachtsfilme begann.

1940 drehte Ernst Lubitsch die Komödie Rendezvous nach Ladenschluss über zwei Angestellte im gleichen Laden, die nichtsahnend eine romantische, aber anonyme Brieffreundschaft pflegen. Am Weihnachtsabend werden sie ein Paar.

1946 kam Frank Capras Tragikomödie Ist das Leben nicht schön? in die Kinos. Der Film handelt von einem verzweifelten Mann, den ein unerfahrener Schutzengel am Weihnachtsabend vom Selbstmord abhält.

Ein Jahr später folgte Das Wunder von Manhattan über einen charismatischen alten Herren, der sich für den Weihnachtsmann hält. Diese Filme waren noch nicht als Weihnachtsfilme konzipiert, den Begriff gab es so noch gar nicht. Sie gaben aber den Anstoß für die Hollywood-Studios, es immer wieder mit Filmen über das Fest zu probieren.

Heute gehören die amerikanischen Meisterwerke aus jener Zeit zu den absoluten Klassikern, aber der Kultstatus stellte sich bei einigen von ihnen erst lange nach dem Kinostart ein.

Auch Experten verlieren den Überblick

Bis in die 1990er Jahre war die Anzahl der jährlich gedrehten Weihnachtsfilme überschaubar. Inzwischen werden unzählige produziert. Nicht nur in den USA, Deutschland, den skandinavischen Ländern, sondern auch in Ländern wie Frankreich oder Italien, wo das Genre früher weniger verbreitet war. Alte Erfolge werden immer wieder neu verfilmt, sogar ein Aschenbrödel aus Norwegen ist in diesem Jahr darunter. Wie viele Weihnachtsfilme es insgesamt gibt, das weiß niemand genau.

Auf einschlägigen Webseiten werden meist nur ein paar Dutzend Filme gelistet, viele Billigproduktionen und Werke aus kleinen Ländern bleiben unter dem Radar. Weihnachtsfilm-Experte Tobias Clever schätzt, dass es heute weit über 500 Filme sind, dazu kommen noch mehrteilige Weihnachts-Produktionen für Kinder wie das Kika-Projekt mit Beutolomäus, dem Sack des Weihnachtsmannes oder Weihnachtsmann & Co KG sowie Weihnachtsfolgen beliebter Serien.

„Durch die Streamingdienste und Spartensender werden heute viel mehr Filme produziert, als es noch bis in die 1990er Jahre hinein der Fall war“, so Clever. Er selbst hat über 200 Weihnachtsfilme gesehen, nur ein Bruchteil des Möglichen.

Schrott und Juwelen: Kategorien des Weihnachtsfilms

Kassenschlager wie Kevin – Allein zu Haus oder Der Grinch spielten weltweit um die 500 Millionen Dollar ein bei Kosten im zweistelligen Millionenbereich. Vieles, was sich Weihnachtsfilm nennt, ist jedoch lieblos zusammengeschustert und schafft es nicht mal die B-Liga des Genres.

Die für Weihnachtfilme typische Wendung zum Guten passiert oft gegen jede innere Logik, einfach, weil Weihnachten ist. Was das breite Mittelfeld angeht, so lassen sich die Weihnachtsfilme nach den typischen Plots unterteilen: Kinderfilme, in denen Weihnachten in Gefahr ist – irgendein Bösewicht will stets das Fest aus irgendwelchen Gründen sabotieren – aber in letzter Minute renkt sich alles wieder ein.

Dann gibt es Liebesfilme, in denen Menschen in der Weihnachtszeit zueinander finden, bisweilen ist ein Partner dabei Angehöriger eines regierenden Fürstenhauses. Oder Tierfilme, in denen an Weihnachten Hunde und andere putzige Gesellen gerettet werden oder selbst ihre Besitzer retten. Und natürlich Slapstick – eine Familie bereit sich auf Weihnachten vor, alles geht schief und am Ende brennt beinahe das Haus ab.

Ein Geschichte, 50 Mal verfilmt - und eine, die nie wieder gezeigt wird

Eine andere Möglichkeit ist die Einteilung nach den Helden der Filme. Da sind natürlich der Weihnachtsmann und seine Helfer, die in Schwierigkeiten geraten. Sehr beliebt sind auch arme, einsame Kinder, die schlecht behandelt wenden, aber schließlich doch ihr Glück finden. Hierher passen auch Kevin, der kleine Lord, Aschenbrödel und in gewisser Hinsicht sogar Sissi. Dann gibt es noch die hartherzigen Bösewichter, die Weihnachten hassen und ihre Mitmenschen quälen, aber am Ende geläutert werden.

Der Prototyp dieser griesgrämigen Weihnachtshasser ist Ebenezer Scrooge, ein reicher Geizhals aus der bekanntesten Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.

Drei Geister besuchen Scrooge in der Christnacht, um ihn dazu zu bringen, sein Leben zu ändern und ein großzügiger Mensch zu werden. Alleine diese Geschichte ist über 50-mal verfilmt worden, in Deutschland besonders bekannt sind die Version mit den Muppets und Scrooged – Die Geister, die ich rief, in der ein ehrgeiziger Fernsehproduzent die Rolle des zu läuternden Bösewichts einnimmt. Auch in Horrorfilmen ist Weihnachten ein beliebtes Motiv. Der Einbruch des Grauens in die heile Welt ist charakteristisch für diese Gattung und wann wäre die Welt heiler und zugleich brüchiger als an Weihnachten?

Als schlechtester Weihnachtsfilm überhaupt wird unter Kennern das Star Wars Holiday Special von 1978 gehandelt. Obwohl das Drehbuch von George Lucas stammt und viele Figuren des 1977 ausgestrahlten ersten Star Wars Films mitspielten, schlidderten sie mit dem Streifen auf die öde Seite der Macht. Den Produzenten ist dieser Ausrutscher bis heute peinlich, der Film wurde nie wieder gezeigt.

Die allererste Weihnachtsgeschichte, die aus dem Lukasevangelium, ist mit filmischen Mitteln schwer umzusetzen, dennoch gibt es einige Versuche. Spuren der frohen Botschaft finden sich aber in fast jedem Weihnachtsfilm – sogar in solchen, die, wie die Komödie Bad Santa um den verdorbenen Kriminellen Willie T. Stokes, das Genre parodieren. Geschichten von Erlösung sind eben nach wie vor gefragt, gerade in der Weihnachtszeit.

Welche sind wirklich sehenswert?

Was aber lohnt sich anzusehen? Hier eine Liste für diejenigen, die sich nicht durch hunderte von Filmen durchquälen wollen, um ihre Favoriten zu finden. Da wäre beispielsweise aus Deutschland Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner, und zwar in der Verfilmung von 1954. Der Schwarzweißfilm über die Nöte von Internatsschülern bietet nicht nur nostalgische Bilder, sondern echte Weihnachtsstimmung.

Unter den neueren deutschen Filmen ist die Komödie Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka eine gute Wahl. Zwei völlig unterschiedliche Charaktere verirren sich auf der Rückreise und müssen gemeinsam versuchen, rechtzeitig zu Weihnachten daheim zu sein.

Aus Finnland sind zwei sehr gegensätzliche Filme zu empfehlen: Die Horrorkomödie Rare Exports über den blutrüstigen finnischen Weihnachtsmann und Wunder einer Winternacht, die Geschichte eines armen Jungen, der zum heimlichen Gabenbringer und schließlich zum Weihnachtsmann wird. Arthur Weihnachtsmann zeigt die Familie Santa Claus als unfähige Egozentriker, denen die Kinder herzlich egal sind. Nur Arthur, der jüngste, glaubt noch an den Geist der Weihnacht.

Im schwedisch-dänisch-deutschen Zeichentrickfilm Morgen, Findus, wird’s was geben konstruiert der alte Petterson seinem Kater, der sich einen Besuch vom Weihnachtsmann wünscht, eine Maschine, die den Job erledigen soll. Wer sich für die Dickens’sche Weihnachtsgeschichte interessiert, dem sei die Version von 1984 mit George C. Scott empfohlen, die sich eng an die Buchvorlage hält. Freunde versauter Unterhaltung sind bei Bad Santa mit Billy Bob Thornton richtig – aber bitte nur die erste Folge, der zweite Aufguss ist ungenießbar.

Amerikanische Klassiker

Ist das Leben nicht schön? (Originaltitel: It’s a Wonderful Life), USA 1946, Regie: Frank Capra, Hauptdarsteller: James Steward, Donna Reed, 125 Minuten, FSK 6

(Originaltitel: It’s a Wonderful Life), USA 1946, Regie: Frank Capra, Hauptdarsteller: James Steward, Donna Reed, 125 Minuten, FSK 6 Das Wunder von Manhattan (Originaltitel: Miracle on 34th Street) USA 1947, Regie: George Seaton, Hauptdarsteller: Edmund Gwenn, Maureen O’Hara, John Payne, Natalie Wood, 92 Minuten, FSK 0

(Originaltitel: Miracle on 34th Street) USA 1947, Regie: George Seaton, Hauptdarsteller: Edmund Gwenn, Maureen O’Hara, John Payne, Natalie Wood, 92 Minuten, FSK 0 Die Geister, die ich rief… (Originaltitel: Scrooged), USA 1988, Regie: Richard Donner, Hauptdarsteller: Bill Murray, 102 Minuten, FSK 12

(Originaltitel: Scrooged), USA 1988, Regie: Richard Donner, Hauptdarsteller: Bill Murray, 102 Minuten, FSK 12 Schöne Bescherung (Originaltitel: Christmas Vacation) USA 1989, Regie: Jeremiah S. Chechik, Hauptdarsteller: Chevy Chase (Clark Griswold), 93 Minuten, FSK 6 Trailer

(Originaltitel: Christmas Vacation) USA 1989, Regie: Jeremiah S. Chechik, Hauptdarsteller: Chevy Chase (Clark Griswold), 93 Minuten, FSK 6 Trailer Die Muppets-Weihnachtsgeschichte (Originaltitel: The Muppet Christmas Carol) USA 1992, Regie: Brian Henson, menschlicher Hauptdarsteller: Michael Caine (Ebenezer Scrooge), 82 Minuten, FSK 0

Favoriten des Autors

Das fliegende Klassenzimmer , Deutschland 1954, Regie: Kurt Hoffmann, Hauptdarsteller: Paul Dahlke, Paul Klinger, Peter Tost, Peter Kraus, Bert Brandt, Knut Mahlke, 88 Minuten, FSK 0

, Deutschland 1954, Regie: Kurt Hoffmann, Hauptdarsteller: Paul Dahlke, Paul Klinger, Peter Tost, Peter Kraus, Bert Brandt, Knut Mahlke, 88 Minuten, FSK 0 Zwei Weihnachtsmänner , Deutschland 2008, Regie: Tobi Baumann, Hauptdarsteller: Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka, Dauer: 182 Minuten (Zweiteiler), FSK 0

, Deutschland 2008, Regie: Tobi Baumann, Hauptdarsteller: Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka, Dauer: 182 Minuten (Zweiteiler), FSK 0 Rare Expor ts – Eine Weihnachtsgeschichte, Finnland 2010, Regie: Jalmari Helander, Hauptdarsteller: Onni Tommila, 84 Minuten, FSK 16 Trailer

ts – Eine Weihnachtsgeschichte, Finnland 2010, Regie: Jalmari Helander, Hauptdarsteller: Onni Tommila, 84 Minuten, FSK 16 Trailer Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte, Finnland 2007 Regie: Juha Wuolijoki, Hauptdarsteller: Hannu-Pekka Björkman, Kari Väänänen, 77 Minuten, FSK 6

– Die Weihnachtsgeschichte, Finnland 2007 Regie: Juha Wuolijoki, Hauptdarsteller: Hannu-Pekka Björkman, Kari Väänänen, 77 Minuten, FSK 6 Arthur Weihnachtsmann, (Originaltitel: Arthur Christmas) USA/Großbritannien 2011, Regie: Sarah Smith, 97 Minuten, FSK 0