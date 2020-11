Weihnachtsrucker machen sich wieder auf den Weg

Die Hilfsaktion der Johanniter Unfall-Hilfe, an der sich laut Pressemitteilung auch der Regionalverband Oberschwaben/Bodensee beteiligt, sammelt von Samstag, 21. November, bis Montag, 14. Dezember, wieder Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug von Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereinen ein, um sie notleidenden Kindern, Familien, alten Menschen und Menschen mit Behinderung zukommen zu lassen.

„Es ist einfach großartig, wieviel Unterstützung wir von den Menschen bekommen. Viele spenden seit mehreren Jahren Pakete für die Weihnachtstrucker. Das gehört bei ihnen einfach zur Vorweihnachtszeit wie das Plätzchenbacken“, sagt Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter in Oberschwaben/Bodensee.

Wenn die Corona-Situation in Deutschland und den Empfängerländern es erlaube, werden sich Weihnachtstrucker-Konvois auf den Weg machen, so die Johanniter. Ausschlaggebend seien die Angaben des Robert-Koch-Instituts. Sollte es auf Grund der Beschränkungen nicht möglich sein, dass Ehrenamtliche die Pakete in die Zielländer bringen, werden die Johanniter mit Speditionen zusammen arbeiten.

Auf Grund der aktuellen Situation werden 2020 die Pakete nicht nur in Albanien, Bosnien, Rumänien sowie in der Ukraine und Bulgarien verteilt. Auch viele Menschen in Deutschland würden unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie leiden und brauchen Unterstützung. Daher werden die Päckchen, zum ersten Mal in der Geschichte des Weihnachtstruckers, auch in Deutschland verteilt.

In Albanien gehen die Pakete an das Kloster von Schwester Christina in Shkodra. Hier werden Kranke und alte Menschen umsorgt, Waisenkinder haben ein Zuhause gefunden. In der Ukraine unterstützen die Johanniter bedürftige Kinder, Familien und Kriegsflüchtige aus dem Osten des Landes. Die Region Tuzla, die noch immer unter der Zerstörung aus dem Krieg in den 1990er-Jahren leidet, ist in Bosnien das Ziel der Hilfe. In Rumänien erhalten überwiegend Großfamilien, Heime für behinderte Menschen und Schulen Unterstützung. Seit zwei Jahren ist auch Bulgarien, das als ärmstes Land Europas zählt, ein Zielland der Weihnachtstrucker.

In diesem Jahr gebe es zusätzlich die Möglichkeit, „virtuelle Päckchen“ zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder sein Päckchen packen. Bis zum 14. Dezember können die Päckchen an allen Johanniter-Dienststellen und weiteren Sammelstellen abgegeben werden. Es sei wichtig, sich an die Packliste zu halten, damit keine Probleme am Zoll entstehen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten.