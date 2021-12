Weihnachtsmusik am Klosterberg in Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Stefanstag erklang am Klosterberg in Reute weihnachtliche Bläsermusik, gespielt von einer Abordnung des Musikvereins Reute-Gaisbeuren. Traditionell erfreuen sich die Franziskanerinnen von Reute immer am zweiten Weihnachtstag an weihnachtlicher Bläsermusik für alle Mitschwestern auf dem Klosterberg. In diesem Jahr konnte nicht in der innen liegenden Kapelle musiziert werden und so wurde unterhalb des Klosters auf dem Parkplatz des ehemaligen Gasthaus Sonne gespielt. Die betagten Schwestern im Altenheim konnten den weihnachtlichen Weisen bei offenen Fenstern lauschen und die Mitschwestern aus dem Mutterhaus hörten mit coronakonformem Abstand hoch oben von der Kirchenmauer zu.

Generaloberin Sr. Maria Hanna brachte in einer kurzen Ansprache den Dank und die Freude der Klostergemeinschaft zum Ausdruck. Dabei verwies sie auf das gute Miteinander und den regen Austausch von Kloster und weltlicher Gemeinde sowie die Freude aller Anwesenden als sichtbares Zeichen der Menschwerdung Gottes in jedem Einzelnen, auch in Zeiten einer Pandemie.

Das Weihnachtsständchen endete mit Franz Grubers „Stille Nacht“, bei dem auch die Schwestern erhebend mitsangen.