Weihnachtsmarkt ist größtenteils gecancelt: Viele Betreiber räumen zusammen

Wegen der dramatischen Infektionszahlen wurde der Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz abgesagt. Das bestätigt der Citymanager Reinhard Skusa, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Eigentlich hätte der „Adventszauber“ um 11 Uhr seine Pforten öffnen sollen.

Die Hoffnung, den Bürgern in der Vorweihnachtszeit etwas Normalität zu geben, ist geplatzt. Zumindest für alle Kunden von Standbetreibern, die Essen und Getränke verkaufen. Kurz vor der Eröffnung des Budenzaubers wurde dieser gecancelt. „Das ist schade, aber wir können nicht die Augen vor den steigenden Zahlen verschließen“, sagt Skusa. In dieser Situation sei ein Weihnachtsmarkt nicht verantwortbar.

Die elf Standbetreiber hat Skusa persönlich informiert. Jeder habe dafür Verständnis und auch damit gerechnet. Am Vormittag werden die Buden umgeräumt und Lebensmittel wieder ausgeräumt. Was mit diesen passiert, sei noch unklar. „Wir werden uns was einfallen lassen“, sagt Skusa.

Die Hütten bleiben vorerst stehen. „Wenn sich die Zahlen nach unten entwickeln, können wir uns immer noch überlegen, ob wir nochmals durchstarten.“ Verkauf von Non-Food-Artikeln bleibt vorerst erlaubt. Zwei Stände verkaufen aktuell Socken und Geschenkartikel. Der Süßwarenstand sowie das Kinderkarussell bleiben außerdem geöffnet.