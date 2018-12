Weihnachtsmarkt der Wörter Bixa-Wuchter

jubl) - Der kleine, aber sehr lauschige Wörter Weihnachtsmarkt, organisiert von den Bixa-Wuchtern, hat auch in diesem Jahr wieder einen guten Zuspruch erfahren. Zahlreiche Gäste schlenderten am Samstag an den Buden auf dem Dorfplatz vorbei, stöberten nach passenden Weihnachtsgeschenken und ließen sich Glühwein und Punsch auch ohne frostiges Winterwetter schmecken.

Wie in Wört üblich hatte sich auch in diesem Jahr wieder ein Verein bereit erklärt, den Verkaufserlös seines Weihnachtsmarktauftrittes zu spenden. Die Mitglieder des Gesangverein Concordia Wört verkauften selbst hergestellte Näh-, Strick-, Metall- und Bastelarbeiten zugunsten des Projekts „Zukunft für Nepal“. Ein Auftritt der Concordia sowie des Wörter Musikvereins rundeten das Programm beim Wörter Weihnachtsmarkt ab.