Weihnachtsmarkt? Den gibt’s bei uns!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Am Weihnachtsmarkt gibt es Punsch und Waffeln!“ Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Josef kennen sich mit Weihnachtsmärkten genau aus. Seit im Kinderrat am 10. November der Wunsch geäußert wurde einen Weihnachtsmarktstand zu installieren, wird hier fleißig gebastelt und gewerkelt.

Zunächst dekorierten die Kinder gemeinsam mit Sprachkraft Conny Natterer das Holzhäuschen. Weihnachtskugeln, Glitzersterne und Lichterketten verhalfen dem kleinen Verkaufsstand zu adventlichem Aussehen. Die Kinder waren in alle Planungen und Aktionen involviert, denn auf das Kinderrecht Mitbestimmung legt das Team von St. Josef großen Wert.

Der Kinderrat, je zwei gewählte Kinder jeder Gruppe, beschloss, dass jede Kindergartengruppe eine Woche lang für den „Verkauf“ zuständig sein sollte. Während der gemeinsamen Gartenzeit sollte der Stand in Betrieb sein. Über die Waren und Speisen haben die Gruppen beraten. Verzierte Teelichter, Tierfiguren oder Crepes, die Ideen der Kinder hätten für Monate gereicht. Nun freuen sie sich täglich ihre Waren anzubieten, während die anderen gespannt warten, was es am Weihnachtsmarktstand zu holen gibt.