Weihnachtsmann und Christkind: Vor dieser regionalen Konkurrenz müssen sie sich fürchten

Deutschland ist gespalten: Im norddeutsch-protestantischen Raum bringt der Weihnachtsmann die Geschenke, im katholischen Süden das Christkind.

In den USA hingegen hat Santa Claus den Sack mit den Gaben fest in der Hand. Diese drei weihnachtlichen Gestalten wirken beim Weihnachtsfest so dominant, als wäre die Geschichte der weihnachtlichen Geschenkebringer nun auch schon fertig erzählt.

Das ist natürlich falsch. Weltweit und auch in der Region haben Weihnachtsmann, Christkind und Co. es mit einiger Konkurrenz zu tun.

Zurück in die USA: Hier hat Santa Claus das Christkind definitiv verdrängt. Zusammen mit deutschen Auswanderern hatte es einst sein zartes Füßchen auf amerikanischen Boden gesetzt und sich, wie von daheim gewohnt, eine kleine, aber feine Einflusszone aufgebaut.

Wer ist bitteschön Kriss Kringle?

Doch dann mutierte sein Name in den USA erst zu Kriss Kindle und schließlich zu Kris Kringle. Santa Claus, der sich in den 1820er-Jahren aus der Figur des Heiligen Nikolaus entwickelt hatte, rollte währenddessen einen Staat nach dem anderen auf und bemächtigte sich in den 1850er Jahren auch noch des Namen seines kleinen Konkurrenten aus Deutschland.

Wenn heutzutage in Amerika von Kris Kringle die Rede ist, dann ist einfach auch Santa Claus gemeint - die Erinnerung an das deutsche Christkind wurde ausgemerzt, der Name hat seine Bedeutung praktisch durch feindliche Übernahme verloren.

Die standardisierte Weihnachtsmann-Figur, die in den USA als Santa Claus bekannt ist, heißt in Frankreich übrigens Père Noël, in Großbritannien Father Christmas oder in Estland Jõuluvana. Dieser Herr ist heute zweifellos der weltweit bekannteste Gabenbringer. Das Christkind aber ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mittel- und Osteuropa ebenfalls gut vertreten.

Doch schenken können eben nicht nur alte, rot-weiße Männer und geschlechtslose Engelsgestalten.

In Spanien sind für Geschenke zu Weihnachten traditionell die divers aufgestellten „Reyes Magos“ zuständig - die heiligen drei Könige. Schließlich bringen die Weisen aus dem Morgenland auch in der Bibel Geschenke. Zu den Kindern der syrischen Christen kommt das kleinste Kamel aus der Karawane der Könige, in den skandinavischen Ländern sind es Wichtel, in Finnland ein Bock. Etwas aus der Reihe fällt der Tió de Nadal aus den Pyrenäen.

Es handelt sich um einen bemalten Holzklotz, der die Geschenke - freundlich formuliert - als Ergebnis seines Verdauungsvorgangs präsentiert.

Kinder besingen den Tio de Nadal in den Pyrenäen.

Zuvor gut angefüttert, damit er auch viel von sich geben kann, wird er am Weihnachtsabend mit Stöcken geschlagen, und die Kinder singen ihm dabei vor, welche Hinterlassenschaften er erzeugen soll - und welche lieber nicht. Und es funktioniert: Der Klotz steckt unter einer Decke, nur sein bemaltes Gesicht schaut heraus. Heben die Kinder nach der Zeremonie die Decke hoch, liegen hinten die Süßigkeiten.

St. Nikolaus ist der Großvater aller Gabenbringer

Der Urvater aller Gabenbringer ist der Heilige Nikolaus. Legenden erzählen von den Wohltaten, die Bischof Nikolaus von Myra zu Lebzeiten, im vierten Jahrhundert, vor allem jungen Menschen angedeihen ließ. Seine Verehrung lässt sich in Deutschland seit dem 10. Jahrhundert nachweisen. Den Kindern legte er schon im Mittelalter kleine Geschenke in dafür vor die Tür gestellte Schuhe oder in eigens gebastelte Schiffchen. In den Niederlanden ist er nach wie vor die wichtigste Person der Weihnachtszeit.

Die meisten anderen Helden der Saison fanden ihre Berufung erst im 19. Jahrhundert, als das Beschenken der Kinder zum zentralen Inhalt des Weihnachtsfestes wurde. Oft waren dies Wesen, die zwar schon seit längerem in den Wintermonaten tätig waren, aber eher als Kinderschreck denn als Kinderfreund.

In Island warnten die Eltern ihren Nachwuchs früher vor der schrecklichen Trollfrau Grýla und ihre 13 Söhnen. Diese stahlen Essen und Hausrat, Grýla labte sich außerdem am Fleisch frecher Kinder – abends also besser nicht mehr vor die Tür gehen und schön brav sein! Heute sind die Jólasveinarnir („Weihnachtskerle“), wie sie kollektiv genannt werden, immer noch da, aber sie sind zahm geworden.

Sie verstecken vielleicht einmal etwas, bekommen Milch und Kartoffeln und sie bringen Geschenke. Der Joulopukki, der finnische Julbock, war ebenfalls früher eine Schreckgestalt. Junge Männer verkleideten sich mit Fellen und Masken und zogen von Haus zu Haus, um schreckhafte Mitmenschen zu foppen. Father Christmas verkörperte hingegen das feuchtfröhliche, altenglische Weihnachtsfest. Auch er wurde erst später zum Gabenbringer. Die Wichtel in den Nordischen Ländern waren ursprünglich gute Hausgeister, ähnlich unseren Heinzelmännchen.

Im 19. Jahrhundert wurden sie von Malern und Dichtern mit der Weihnachtszeit in Verbindung gebracht und später auch mit der Lieferung der Geschenke betraut. Unter dem weltweiten Einfluss der amerikanischen Kultur nähern sich viele dieser Gestalten in ihrem Erscheinungsbild langsam aber sicher dem schmerbäuchigen, rotgewandeten und -bemützen Weißbart an, der in den USA unterwegs ist.

Ist Schenken Männersache?

Frauen sind im Weihnachtsgeschäft nach wie vor unterrepräsentiert. Die prominenteste Gabenbringerin ist die italienische Weihnachtshexe Befana, dazu kommen ein paar Damen, die nur regional agieren.

Manche Volkskundler wollten auch Frau Holle unter die weihnachtlichen Charaktere einreihen. Immerhin schneit es, wenn sie die Betten ausschüttelt und in manchen Gegenden Deutschlands bringt sie Kindern in der Weihnachtszeit kleine Gaben. Hinter so manchen Ausführungen über Frau Holle als uralte Sagengestalt und winterliche Richterin über Gut und Böse steckt allerdings auch der völkisch motivierte Wunsch, eine alternative germanische Weihnachtsmythologie zusammenzuzimmern.

Höllenspuk in der Winternacht

Die kalte und dunkle Jahreszeit hat schon immer die Fantasie der Menschen dazu angeregt, sich vorzustellen, was für unheimliche Kreaturen sich des Nachts draußen herumtreiben. Da ziehen Perchten oder Klausen durch die Dörfer und die wilde Jagd braust im Wald umher. Einige dieser winterlichen Schreckgestalten wurden zu Helfern der Gabenbringer.

Der alpenländische Krampus, der Schwarze Piet in den Niederlanden oder der schwäbische Belzmärte gehen dem Nikolaus oder dem Christkind zu Hand. Sie drohen und knurren zwar, aber stets ist klar, wer der Boss ist. Ein solcher Bösewicht ist auch Hans Trapp, im Elsass der Mann fürs Grobe. Er leitet sich von einer realen historischen Persönlichkeit ab. Sein Vorbild ist Hans von Trotha, ein Ritter aus dem 15. Jahrhundert, der im Südwesten Deutschlands im Laufe der Zeit zum Kinderschreck wurde.

Video zum Krampus-Lauf in einem Ort in der Steiermark. Die gruseligen Gesellen gehören zu den grimmigsten Weihnachtsgestalten, die der Markt zu bieten hat.

Hinter solchen Paarungen eines guten Gabenbringers und seines bösen Begleiters steht das pädagogische Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Heutzutage ist es allerdings aus der Mode gekommen. Die Drohung, von einem solchen Rabauken in den Sack gesteckt zu werden, muss zum Glück kaum noch ein Kind hören.

Moderne Weihnachtshelden made in USA

Neben diesem traditionellen Personal gibt es heute eine Vielzahl an Akteuren, die vor allem aus dem neueren amerikanischen Weihnachtskosmos stammen. Rudolph, das Rentier mit der roten Nase, der Grinch, der Weihnachten hasst oder Frosty der Schneemann sind längst weltweit bekannt. Santa Claus stehen als Helfer die Weihnachtselfen zur Seite, die meist mit spitzen Ohren und rot-grünen Strampelanzügen dargestellt werden und in ihrem Äußeren den Feen und Elfen aus der englischen und irischen Folklore ähneln.

Die Rentiere, die den Schlitten des amerikanischen Weihnachtsmanns ziehen, sind schon seit den 1820er Jahren bekannt. In seinem Gedicht „The Night before Christmas“ nannte Clement Clark Moore 1823 erstmals die heute kanonischen Namen der Tiere: Dasher und Dancer und Prancer und Vixen, Cupid und Commet und Donner und Blitzen. 1939 fügte der Werbetexter Robert L May noch Rudolph hinzu, der vom verspotteten Außenseiter zum Helden wird. Zunächst war er der Held eines Buches, das eine Kaufhauskette ihren Kunden zu Weihnachten schenkte.

Mit seiner roten Nase leuchtet er Santas Schlitten in einer nebeligen Nacht voran. Zehn Jahre später sang Gene Autry seinen bekannten Song über Rudolph, 1964 strahlte der Sender NBC einen bis heute populären Puppenfilm über den weihnachtlichen Helden aus. Wer heute irgendwo in der Welt in der Weihnachtszeit eine Rentierfigur kauft, kann sich ziemlich sicher sein, dass sie eine rote Nase hat.

Wer keine Geschichte erzählen kann, wird nicht berühmt

Nicht alle Figuren, die in Amerika ausgedacht wurden, machten jedoch Karriere. „Christy Chrismas“ beispielsweise, den die Rocksängerin Brenda Lee 1956 in dem gleichnamigen Song anpries, schaffte es nicht in den Weihnachtsolymp.

Das ist kein Zufall. Rudolph oder der Grinch haben eine Geschichte zu erzählen, die anrührt und in die Weihnachtszeit passt. Christy Christmas hingegen trägt zwar angeblich Stiefel aus Gold und ist Santas Liebling, hat aber sonst nichts zu bieten. Ganz so einfach ist es auch nicht, eine Ikone der Weihnachtszeit zu werden, selbst wenn man aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten kommt.