Weihnachtsgottesdienste spenden Hoffnung im Dorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gottesdienste über die Weihnachtstage waren sehr gut besucht. Ein musikalischer Reigen begleitete diese Gottesdienste und sie spendeten vielfach Hoffnung in der aufgewühlten Zeit.

Bereits am 4. Advent spielte der MV Sigmaringendorf in der Kirche unter Leitung von Thomas Schäuble traditionell adventliche Weisen. Die Aktion Hoffnungslicht, die das Gemeindeteam startete, wurde dankbar angenommen. Bereits an Heilig Abend hatte das Krippenspielteam zu einer Wanderung unter freiem Himmel eingeladen, wo die Szenen der Weihnacht von Kindern vorgespielt und eine Sternwanderung durchgeführt wurde. Kurz nach Bekanntgabe waren alle zur Verfügung stehenden Plätze ausgebucht. Ein guter Brauch in der Pfarrgemeinde ist es auch, über die Feiertage die Hauskommunion zu den Kranken und Gehbehinderten Menschen zu bringen, was auch dort Freude auslöste und die Verbundenheit mit der Pfarrgemeinde darstellte. Die feierliche Christmette an Heiligabend gestaltete eine Abordnung des Kirchenchores vierstimmig und mit Sologesängen sehr feierlich mit dem Organisten Dominique Halmer und Chorleiterin Rebecca Suk. Pater Stefan Havlik ging in seiner Predigt auf die Entstehung des eher weltlichen Liedes „Stille Nacht“ ein und stellte dabei auch einen christlichen Bezug zu Heute dar.

Am Stephanstag wurde der Gottesdienst von Pfarrer Baumgarten in St. Meinrad Laucherthal abgehalten, den die Familien-Combo Schäuble und Wolfgang Beger an der Orgel musikalisch gestaltete, nachdem die Hüttenkapelle coronabedingt abgesagt hatte. Die Jahresschlussfeier umrahmte Familie Halmer mit Gesang und Instrumental. Gemeindereferentin Regina Schmucker konnte an diesem Abend drei verdiente Helfer aus dem Christbaumteam mit einem herzlichen Dankeschön verabschieden: Anton Speh, Albert Bregenzer und Ulrich Büttner. Im Gottesdienst an Hl. Dreikönig wurden traditionell die Sternsinger ausgesandt, die sich unter den engagierten Oberministranten, Ida Halmer, Anna Brodmann und Lukas Glaser, bestens vorbereitet hatten und so den Segen unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ an die Häuser brachten. Ein herzliches Vergelts Gott an alle Beteiligten, die zum Gelingen all dieser Gottesdienste und Aktionen in der Pfarrgemeinde beigetragen haben und so auch zum Hoffnungslicht wurden.