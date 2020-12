Weihnachtsgottesdienst zu Hause feiern

Wie schon zu Ostern haben sich die beiden Innenstadtpfarrer, Bernd Herbinger und Gottfried Claß, wieder ans Werk gemacht und einen Lesegottesdienst entwickelt. Er ist wirklich ökumenisch, mit einer Evangelienlesung nach der wuchtigen Übersetzung Martin Luthers und Gebeten aus der Mitte des Christentums – und sogar ein paar Körnchen Weihrauch. Man kann den Gottesdienst als persönliche Andacht meditieren oder ihn in Gemeinschaft feiern. Am Ende kann im Netz das „Stille Nacht“ – gesungen von den Kindern Ulrich und Helena Sauter begleitet von ihrer Mama Hedwig Maria – aufgerufen werden.

1 . Anfangen

Die Kerzen entzünden

(In der Familie)

Wir sind als Familie hier zusammen. Gott ist bei uns. Es wird Weihnachten in unserer Wohnung. Danke dafür. Frohe Weihnachten uns allen, die wir hier sind, und allen, an die wir denken.

(oder allein)

Ich bin jetzt ganz hier. Es wird Weihnachten in meiner Wohnung. Gott ist bei mir. Danke dafür. Frohe Weihnachten!

(laut für sich lesen oder jemand in der Hausgemeinschaft liest vor.)

Heiligabend. Heilige Nacht.

Gott ist in der Welt.

Und wir sind da. Verstreut und verbunden.

Heute denken überall auf der Welt Menschen an das Kind in der Krippe.

An Engel. Hirten. Tiere. Und an den Stern von Bethlehem.

Und daran, dass Gott in Jesus einer von uns geworden ist.

So feiern wir:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

2. Lied

Alle Jahre wieder

(Singen, lesen oder hören)

Alle Jahre wieder

kommt das Christuskind

auf die Erde nieder,

wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen

ein in jedes Haus,

geht auf allen Wegen

mit uns ein und aus.

Steht auch mir zur Seite

still und unerkannt,

dass es treu mich leite

an der lieben Hand.

Text: Friedrich Silcher (1842)

Melodie: Wilhelm Hey (1837)

3. Gebet

(Jemand in der Hausgemeinschaft liest vor.)

Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren., bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.

4. Das Weihnachtsevangelium

(Jemand in der Hausgemeinschaft liest vor. Dabei können die anderen einen Blick auf die Weihnachtskrippe werfen.)

Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 2,1-14)

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

5. Die Weihnachtsgeschichte in Stille auf sich wirken lassen6. Die Kerzen am Christbaum anzünden...

... und dabei an andere Menschen denken.

Es gibt in vielen Familien einen schönen Brauch:

Bei jeder Kerze, die wir anzünden, nennen wir den Namen eines Menschen, an den wir an Weihnachten besonders denken. Das kann auch ein Land sein. Und oft verbinden wir das mit einem Wunsch. Reihum ist jeder und jede in der Familie dran.

7. Die Geschichte vom „kleinen Wirt“

Krisenstimmung bei den letzten Vorbereitungen des Krippenspiels: Wenige Stunden vor der Aufführung erkrankt der Wirt. In letzter Minute springt der kleine Tim ein, und wird eilig in seine Rolle eingewiesen. Eigentlich müsse er nur eines tun: Wenn er etwas gefragt wird, klar und deutlich „Nein!“ sagen.

Die Vorstellung beginnt. Maria und Josef erreichen müden Schrittes die Herberge und fragen: „Habt ihr ein Zimmer frei?“ Antwort vom kleinen Wirt: „Aber ja!“ Als nach dem ersten Schock der verzweifelte Josef entgegnet: „Ihr lügt“, antwortet der kleine Wirt warmherzig: „Nein, nein, kommt nur herein!“ Das Chaos wird zwar während der Aufführung noch irgendwie geordnet. Doch danach, hinter der Bühne, geht’s zur Sache. Die wütenden Mitspieler bombardieren Tim mit Vorwürfen. Aber der Josef hätte so eine traurige Stimme gehabt, verteidigt der sich, da hätte er nicht nein sagen können und zu Hause hätten sie auch immer Platz für alle, notfalls auf der Luftmatratze. Nach etlichen Ermahnungen gelobt Tim Besserung.

Dennoch getraut sich bei der zweiten Aufführung das hochheilige Paar schon gar nicht recht an die Herberge heran. Als sie zaghaft klopfen, bleibt alles still. Maria entringt sich ein verzweifeltes Schluchzen. Schließlich ruft Josef mit lauter Stimme: „Hier ist wohl kein Zimmer frei?“ Und in die atemlose Stille hinein ertönt ein leises, aber eindeutiges: „Doch.“

8. Dialog zwischen den Pfarrern Bernd Herbinger und Gottfried Claß

Herbinger: Gottfried, du hast uns diese besondere kleine Geschichte mitgebracht. Warum?

Claß: Ja, sie ist meine Lieblingsweihnachtsgeschichte! Weil in diesem kleinen „Doch!“ die gesamte Weihnachtsbotschaft steckt. An Weihnachten kommen wir doch nach Hause. Da stehen wir nicht vor verschlossener Tür, sondern sind von Herzen willkommen. Mit offenen Armen nimmt Gott uns auf, samt dem Lebenspäckchen, das wir tragen. Samt unseren Belastungen und Einsamkeiten vom zurückliegenden Jahr. Gott will unser Leben teilen. Deshalb ist er auf die Erde gekommen. Hier ist sein Ort. Mitten unter uns sagt er: Friede sei mit dir. Man kann dieses Geheimnis gar nicht so genau erklären. Und doch fühlt man, was für ein friedvoller Moment das ist. Die tiefe Angst, ob es denn in dieser Welt überhaupt einen Ort gibt, wo ich hingehöre und angenommen bin, löst sich.

Herbinger: Das ist schön mit dem „Doch“ in deiner Geschichte. Ich entdecke dieses „Doch“ auch als Motiv im Lukasevangelium. Es ist kein Platz in dieser Welt, weder damals noch heute, weder für Gott noch für einen Menschen. Am Rande der Ortschaft Bethlehem, in einem Schuppen nahe eines eingemeindeten Weilers, rund um ein Tierfutterbehältnis drückt sich diese kleine Patchworkfamilie an der Hartherzigkeit und den Ausreden der Gesellschaft vorbei ins Leben. Ein einziges „Doch“. Und dann sind Tiere die ersten Zeugen, noch vor den Hirten, dass Gott zum Leben steht. Wir vergessen das oft, weil es so nicht in der Bibel steht. Aber die Kreatur darf neben der Mutter Maria und Josef als erste den kleinen Jungen sehen, der die Hoffnung des ganzen Universums in sich birgt. Da haut‘s mich um, ehrlich! In der Feier der Heiligen Nacht im Gottesdienst wird die Jesusfigur ja beweihräuchert und plötzlich wird einem klar: Dieser kleine Mensch ist Gott selbst, wir schauen ihm in die Augen. Das ist Weihnachten!

Claß: Wie ist das mit der Weihnachtsfreude in diesem merkwürdigen Jahr? Hat sie trotz Corona eine Chance?

Herbinger: „2020 hat die Welt wohl verändert. Aber die Zuversicht wächst.“ Das habe ich in einer Weihnachtspost gelesen und da fühlt sich sehr richtig an.

Claß: Ich bin überzeugt: Corona hat nicht die Macht, uns die Weihnachtsfreude zu rauben. Denn Gottes Licht leuchtet in unseren Dunkelheiten. Gott teilt in Jesus Christus alle Verzweiflung und Einsamkeit und rettet, die keinen Ausweg wissen. Gott ist in den Abgründen dieser Welt. Er stärkt alle, die ihr Äußerstes geben, um andere zu retten oder ihnen Heilung zu ermöglichen. Bis er am Ende alle Finsternis überwindet.

9. Fürbitten

(Jemand betet in der Hausgemeinschaft.)

Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt.

Wir feiern heute dein Fest.

Wir freuen uns und beten dich an.

Dein Stern erleuchte uns.

Mach hell in uns, was dunkel ist.

Mach heil in uns, was verwundet ist.

Mach froh in uns, was traurig ist.

In uns und in deiner ganzen Welt.

Wir denken vor dir an alle, die wir lieb haben.

(Stille)

Wir denken an all die Menschen, die dich brauchen:

auf dem Meer und an Land, in den Lagern und Häusern.

(Stille)

Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten.

Wir stellen uns und die ganze Erde in dein Licht.

(Stille)

10. Vaterunser beten

Wir beten, wie du es getan hast:

Vater unser im Himmel

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich

und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen.

11. Um den Segen bitten

(Hände öffnen und laut sprechen - alle gemeinsam.)

Gott segne uns und behüte uns.

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.

So segne uns Gott,

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

12. Link zum Lied „Stille Nacht“

Der Link zu dem Lied ist abrufbar unter:

(Den Link am besten schon vor Beginn der Feier suchen und vorbereiten. Dann aufrufen und abspielen.)