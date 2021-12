Weihnachtsgeschenke selbst machen statt sie zu kaufen

Elke Otto (Foto: Thomas Scharnitzki), Diplom-Ingenieurin, Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und Inhaberin von „Elke Otto - Naturmode von hier“ in Markdorf, empfiehlt, die Geschenke dieses Jahr auf eine andere Art zu beschaffen:

Weihnachtsgeschenke selbst machen, zum Beispiel Jonglierbälle aus alten Socken - geht sehr schnell und einfach. Die Idee ist aus dem Buch „Neue Dinge aus alten Stoffen“ vom Herausgeber „Smarticular“. Die ISBN des Buches lautet 978-3-946658-55-9.