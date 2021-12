Weihnachtscircus gastiert in Mühlhofen

Der Weihnachtscircus Jan Sperlich gastiert vom 24. Dezember bis zum 2. Januar zum ersten Mal in Uhldingen-Mühlhofen an der Sporthalle in Mühlhofen im Kanalweg. Die Vorstellungen beginnen täglich um 16 Uhr außer an Heiligabend und am Sonntag, 2. Januar. Hier startet das Programm bereits um 14 Uhr. Freitags sind Kindertage, an denen alle Plätze fünf Euro kosten. Sonntags sind Familientage, an denen die Erwachsenen Kinderpreise zahlen. Tickets können vorab unter 0178/698 04 37 reserviert oder an der Circuskasse von 11 bis 13 Uhr erworben werden. Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Showbeginn. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.circus-jan-sperlich.com

Das Bemerkenswerte am Weihnachtscircus in Uhldingen-Mühlhofen ist laut Pressemitteilung der Veranstalter, dass ausschließlich Mitglieder der Zircusfamilie Jan Sperlich in der Manege stehen werden. Und das, was die Eltern mit ihren fünf Kindern auf die Beine stellen, könne sich sehen lassen. Sehr beliebt sind in der Pause der Zoobesuch und nach der Vorstellung das Ponyreiten.

Zirkusdirektor Jan und Clown Manolito Sperlich führen durch das Programm, wobei der Zirkusdirektor höchstpersönlich die Zuschauer mit seinen Pferdedressuren begeistert. Seine Frau Tanjela besticht durch eine Hundedressur. Außerdem gibt es ein Kamel, Lamas und Ponys in der Manege.

Manolito führt dabei nicht nur durchs Programm, sondern unterhält immer wieder mit äußerst spaßigen Nummern. Sein Bruder Michael jongliert mit Bällen, Keulen, Ringen und Fackeln und Danny zeigt sein Können am Diabolo. Atemberaubende Artistik zeigt Angelo, der am Trapez unterm Zirkusdach agiert und eine Stuhl-Balance-Nummer zeigt. Tochter Elena sorgt als Seiltänzerin und Hula-Hoop-Künstlerin für große Augen. Für den Weihnachtscircus hat sie sogar extra eine Luftnummer am Arial-Ring einstudiert. Zum großen Finale geht es dann in Richtung Western. Bei einer Lasso-Nummer steht die gesamte Familie in der Manege.

Passend zum Weihnachtscircus stimmt natürlich auch das Ambiente. Das Zirkuszelt und das gesamte Areal sind weihnachtlich geschmückt. Die Familie Jan Sperlich steht natürlich nicht nur in der Manage; die Mitglieder kümmern sich um den Aufbau, versorgen die Tiere, kümmern sich um den Ticketverkauf und begrüßen die Gäste – und das alles teilweise bei Minusgraden. Der Weihnachtscircus Jan Sperlich ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienunternehmen.

Bereits seit vielen Jahren ist Jan Sperlich als Zirkusartist unterwegs. Mittlerweile hat er seinen eigenen Zirkus und versucht auch in diesen schwierigen Zeiten diese Tradition aufrecht zu halten – mit allem, was dazugehört. Der Tross zieht mit knapp zehn großen Anhängern von Spielstätte zu Spielstätte. Hinzu kommen noch fünf Wohnwagen. Das Herzstück sind natürlich das Stallzelt und das Zirkuszelt mit Kuppel. Zunächst wird das Zelt für die Tiere aufgebaut. Das Zirkuszelt, das insgesamt etwa 300 Besucher fasst und gut beheizt ist, wird mit den Söhnen an einem Tag aufgebaut. Es folgen Aufbau der Manege und die Bestuhlung. Und ab 24. Dezember heißt es dann in Mühlhofen zehn Tage lang: „Manege frei – die Show beginnt!“