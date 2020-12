Weihnachtsaktion im Zeichen des Naturschutzes

Unter dem Motto „Weihnachtsbäume pflanzen statt fällen“ engagiert sich der Laupheimer Jäger Oliver Berstecher in Schnürpflingen mit einer besonderen Weihnachtsaktion und erhofft sich Nachahmer.

Wie Berstecher in einer Mitteilung bekanntgibt, werden die Schnürpflinger Jäger und Wildtierschützer dieses Jahr Christbäume mit Wurzelballen im Topf in ihren Wohnzimmern aufstellen – anstelle der üblichen gefällten Bäume. Die Christbäume im Topf sollen dann nach Weihnachten an Schnürpflingen gespendet und im Kirchenwald (Heiligenhau) ausgepflanzt werden.

Berstecher ruft interessierte Bürger dazu auf, an der Aktion teilzunehmen und ihre Christbäume mit Wurzelballen im Topf zu kaufen. Diese könnten dann zwischen dem 6. Januar und dem 8. Januar zum Auspflanzen an der Schranke zum Heiligenhau abgestellt werden. Er bittet jedoch darum, dort keine abgesägten Bäume abzulegen und den Weihnachtsschmuck von den Christbäumen zu entfernen.