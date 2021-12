Weihnachtsaktion des Rupert-Ness Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Weihnachtsaktion des Rupert-Ness Gymnasiums war auch das zweite Jahr in der Pandemie wieder ein voller Erfolg. So konnten am 17. Dezember mehrere Hundert Geschenke - auch dieses Jahr wieder in Form von Lebensmittelspenden - an die Wangener Tafelladen abgeben werden. Die SAK (Schülerarbeitskreis) hatte in der Schule viele bunte Tannenbäumchen aus Papier aufgehängt, auf denen Weihnachtswünsche der Wangener Tafel für Kinder und Erwachsene standen. Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen des RNG konnten sich ein Bäumchen aussuchen, das gewünschte Geschenk kaufen - schon war ein Weihnachtswunsch erfüllt! Susanne Pfeffer von der Wangener Tafel: „Wir sind auch dieses Jahr wieder von der Fülle an Geschenken für die Kunden überwältigt und danken allen ganz herzlich, die an der Aktion teilgenommen haben.“