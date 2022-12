Weihnachtliches Singen und Musizieren von Chor und MV Rot

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Kirchenkonzert der Chorgemeinschaft und des Musikvereins Rot fanden sich am dritten Adventssonntag zahlreiche Zuhörer in die Pfarrkirche St. Georg ein.

Schon beim Einzug des Chors in die dunkle Kirche erklangen mit einem „Gong, gung, gang“ stimmungsvoll die „Glocken von Bethlehem“. Und eben dieses „Campanas de Belén“ wurde dann nach einem Arrangement des A-cappella Pop-Quartetts Maybebop von einer Gesangsgruppe zusammen mit dem Chor vorgetragen.

Der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Rot, Martin Schmid, begrüßte die Zuhörer zu einer schönen Stunde. Er kündigte an, der Spendenerlös dieses Konzerts komme der Missionsarbeit von Salvatorianerpater Fernando López in Lateinamerika zugute.

Für den ersten Teil des Programms hatte Chorleiter Ferdinand Thanner Stücke aus mehreren adventlichen Kantaten von Klaus Heizmann zusammengestellt. Musikalisch gefühlvoll und sicher unterstützt von Blechbläsern des MV Rot (Claudia Romer, Masako Turan, Viktor Maier, Andreas Maier, Erhard Moosmayer, Hermann Moosmayer, Tobias Moosmayer, Armin Dammann) sowie Karin Blersch an der Oboe, Sara Turan mit dem Cello und Felicia Wieland am Klavier erklangen ansprechende Chorsätze und Instrumentalstücke.

Mit Wortvorträgen gab Robert Mages Impulse zum Innehalten und Nachdenken. Nach dem abschließenden „Stille Nacht“ zeigten die Zuhörer mit anhaltendem Applaus, dass sie von der Liedauswahl und Gestaltung begeistert waren.

Den zweiten Teil des Konzerts begann der Musikverein Rot unter der Leitung von Elisabeth Maier mit „Bergwind“ von Martin Scharnagl, das sich mit schönen Melodien und berührender Atmosphäre präsentierte. Darauf folgte „Send in the Clowns“ und anschließend „Mentis“, eine kleine Adventsfantasie mit bekannten vorweihnachtlichen Liedern von Thiemo Kraar. Beim abschließenden „A Christmas Festival“ von Leroy Anderson gaben sich weltweit bekannte Weihnachtslieder aus England und Übersee die Hand: vom prächtigen „Joy to the World“ über das perlende „Deck the Halls“ bis hin zu „God rest you merry, Gentlemen“ war alles vertreten. Auch die Vorträge des Musikvereins wurden vom Publikum mit viel Applaus bedacht.

Mit dem traditionellen und gemeinsam gesungenen Adventslied „Tochter Zion“ fand der musikalische Teil des Abends ein feierliches Ende. Im Anschluss lud der Kirchengemeinderat zum Beisammensein mit Glühwein und Christstollen ein.