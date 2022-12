Weihnachtliches Kirchenkonzert in Magolsheim

Adventskranz, Adventskalender, Barbarazweige und noch viele weitere Bräuche stimmen auf Weihnachten ein. Ganz in diesem Sinne und schon fast traditionell lädt der Musikverein Magolsheim schon viel Jahre zu seinem Adventskonzert am Vorabend zum dritten Advent ein. Dieses Jahr findet das Konzert am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Dionysius in Magolsheim statt (Einlass ab 18.30 Uhr). Unter der Leitung von Dirigent Sascha Kohl dürfen sich die Konzertbesucher auf anspruchsvolle, wunderschöne und oft auch bekannte Melodien freuen, heißt es in einer Mitteilung. Mit einem abwechslungsreichen Programm, musikalischen Darbietungen und einem stimmungsvollen Ambiente begleiten die Musiker die Besucher ein Stück auf dem Weg in die wohl besinnlichste Zeit des Jahres. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein in der Dorfmitte vorgesehen.