Weihnachtlicher Schlosszauber

Stimmungsvolles Ambiente verzaubert den Schlosshof in Heudorf zum Weihnachtsmarkt. Am Freitag vor dem ersten Advent, am 29. November, findet auch dieses Jahr wieder ab 16 Uhr der Advents- und Handwerkermarkt in St. Fidelis Heudorf statt. Leckereien, Musik, Strickware, Deko- und Geschenkideen werden zum Kauf angeboten. Der Heilige Nikolaus stattet Kindern einen Besuch ab und beschenkt sie mit kleinen Gaben.

Der Schülerchor des SBBZ der Edith-Stein-Schule eröffnet den jährlichen Weihnachtlichen Schlosszauber mit Weisen. Außerdem verzaubern St.-Fidelis-Mitarbeiter, der Musikverein Heudorf und die bekannte Caribbean Steelband Kolibris laut Ankündigung den Weihnachtsmarkt mit weiteren musikalischen Darbietungen. Weihnachtlich geschmückte Verkaufsstände laden zum Gespräch und zur Begegnung ein. Wie auch bereits in den vergangenen Jahren wird es eine Tombola geben, bei der jedes Los gewinnt.

St. Nikolaus lädt die Kinder ein, sich auf seinen Besuch vorzubereiten. Er hat bereits verraten, dass er sich freuen würde, wenn Kinder ihm ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen würden. Und als Dank gibt es dann eine kleine Gabe vom Bischof Nikolaus. Auch Augenblicke der Ruhe und Stille können genossen werden. In der Hauskapelle werden für kleine und große Zuhörer weihnachtliche Geschichten vorgelesen und Meditationsmusik lädt zum Verweilen ein. Glühwein, Punsch und Kulinarisches sorgen für das leibliche Wohl.