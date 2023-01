Weihnachtlicher Lichtblick im Schulalltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sigmaringen - Am letzten Schultag vor Weihnachten kamen die Schüler aus der Ukraine, die aktuell regulär an der Liebfrauenschule beschult werden, in ihrem Deutschlernraum zusammen um gemeinsam zu feiern. Von der Schule erhielt jeder ein Lernspiel, das spielerisch dazu beitragen soll, den Wortschatz zu erweitern. Zusätzlich überreichte Astrid Felbick als Vorsitzende des Fördervereins jedem einen Büchergutschein. Seitdem Flüchtlinge an der Schule sind, hat der Förderverein weit über 2000 Euro für die Beschulung der Kinder finanziert. Im Gegenzug haben Kollegen des LIZE dafür an den Förderverein gespendet. 17 Schüler aus der Ukraine nehmen momentan am Regelunterricht teil, besuchen regelmäßig den Deutschunterricht bei Kateryna Yaslynska (Hochschuldozentin aus Odessa) und haben auch noch Fernunterricht von ihren Schulen in der umkämpften Heimat. In seiner kurzen Ansprache zollte Schulleiter Gerald Eisen dieser Dreifachbelastung höchsten Respekt. Zudem sei die ständige Angst um Freunde in der Heimat eine enorme Belastung für die Kinder. Er schloss seine Rede mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende dieses unsinnigen Krieges und dass alle, die wollen, wieder in ihre Heimat zurückkehren können.