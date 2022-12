Gibt es noch Hoffnung auf weiße Weihnachten? So wird das Wetter zu Heiligabend

Auch, wenn es bis dahin noch ein paar Tage sind - in diesem Jahr wird es erneut grüne Weihnachten geben, ist sich Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried sicher. Die Temperaturen werden bis Ende der Woche sogar bis in den zweistelligen Bereich steigen. Donnerstag, Freitag und Samstag erreicht das Thermometer Werte bis zu 14 Grad.

Auch die Nächte werden deutlich milder. Schlitten und Schlittschuhe können damit erstmal wieder weggepackt werden.

Bis Ende der Woche wird auch der letzte Schnee in der Region verschwunden sein. Diese Vorhersage gilt auch für das baden-württembergische Allgäu und die Schwäbische Alb: Auch dort wird es in diesem Jahr wahrscheinlich keinen Schnee an Weihnachten geben.

Ein weiteres Jahr ohne Schnee ist ungewöhnlich

Dieses Jahr stehen somit zum zwölften Mal in Folge Weihnachten ohne Schnee vor der Tür, betont Roland Roth. Das letzte Jahr, in dem es in Deutschland weiße Weihnachten gab, war das Jahr 2010.

„Das gab’s in den Jahrzehnten davor überhaupt nie“, sagt der Wetterexperte. „Das war schon häufig so, dass Weihnachten gerade in unserer Gegend auch grün war, vor allen Dingen in Ravensburg und am Bodensee. Aber dass es zwölf Jahre in Folge grüne Weihnachten gab, das war früher nie der Fall.“

Dienstag ist mit einer Mischung aus Wolken, vormittags Nebel und vorübergehend etwas Sonnenschein zu rechnen, teilt Roland Roth mit. Ab Mittwoch wird es dann regnerischer, schätzt der Wetterexperte. „Die kommenden Tage ab Mittwoch werden wechselhaft und immer wieder nass sein.“ Auch in höherliegenden Gebieten um die 1000 Meter wird es dann regnen statt schneien.

Keine Vorhersage über die nächsten Monate

Freitag und Samstag wird es am stärksten regnen, berichtet Roland Roth. Aber auch das ist nur vorübergehend - an Weihnachten selbst wird das Wetter wieder trockener. Für Silvester kann er noch keine Vorhersage machen, dafür ist es noch zu früh.

Das gelte auch für eine allgemeine Aussage über den Winter. "Mich stört es ganz gewaltig, dass der Deutsche Wetterdienst einen milden Winter vorausgesagt hat", sagt der Wetterexperte. "Und nur nebenbei, es ist der kälteste Dezember, den wir im Moment erleben, seit 2010."

Eine Jahreszeit könne man einfach nicht voraussagen, auch mit der aktuellen Technik nicht. Daher bleibt wohl nur zu hoffen, dass die kommenden Monate noch etwas Schnee und Wintergefühle mit sich bringen.