Weihnachten und Silvester im Corona-Jahr: Diese Regeln müssen Sie beachten

Die Corona-Lage bereitet der baden-württembergischen Landesregierung Kopfzerbrechen. Trotz des mittlerweile fünfwöchigen Teil-Lockdowns steigt die Zahl der Infizierten im Land weiter an.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Kabinett wollen deshalb auch in der Adventszeit und nach Weihnachten und Silvester an den Corona-Regeln festhalten. Auf manches vorweihnachtliche Vergnügen müssen die Baden-Württemberger in diesem Jahr deshalb verzichten. Der Überblick über die aktuellen Regelungen.

Was gilt an Weihnachten?

Eine frohe Botschaft gibt es bislang für alle, die sich schon lange auf das Fest im Kreis der Familie gefreut haben: Vom 23. bis 27. Dezember plant die Regierung Lockerungen der aktuell geltenden Regelungen.

Unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte dürfen sich dann zehn Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Hotelübernachtungen sind zudem für Familienbesuche erlaubt.

Jedoch: Ob es wirklich dabei bleibt, steht derzeit noch in den Sternen. Kretschman findet die Lockerungen „nicht risikoarm“. Abhängig vom Pandemiegeschehen könnte es also doch noch dazu kommen, dass die stille Nacht für viele zu einer einsamen Nacht wird.

Was ist in der Adventszeit erlaubt?

Bis zum 23. Dezember dürfen sich lediglich bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Kinder unter 15 Jahren werden nicht mitgezählt.

Die Maskenpflicht gilt unter anderem im öffentlichen Nahverkehr und im Handel, vor Einkaufszentren, Ladengeschäften und Märkten.

Generell muss überall Maske getragen werden, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann - etwa in stark besuchten Fußgängerbereichen wie Einkaufsstraßen. Kommunen können darüber hinaus noch Orte festlegen.

Wird die Grenze zur Schweiz geschlossen?

Bislang nicht. Trotz teils hoher Infektionszahlen soll die Grenze zum Nachbarland vorerst offenbleiben. „Die Grenzschließungen in der ersten Welle im Frühjahr haben zu ziemlichen Verwerfungen und zu großem Verdruss geführt“, begründete Kretschmann diese Entscheidung. Jetzt müsse dafür gesorgt werden, dass die Vorschriften auf beiden Seiten der Grenze ähnlich seien.

Welche Sonderregeln gelten für Hotspots?

In Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gelten besonders scharfe Regeln. Öffentlich und privat darf sich dann nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, maximal aber fünf Personen. Veranstaltungen werden mit wenigen Ausnahmen verboten.

Das Verlassen der Wohnung ist in den betroffenen Kreisen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu gehören berufliche Tätigkeiten und der Besuch beim Arzt und Therapeuten. An Schulen in betroffenen Stadt- und Landkreisen kann es Wechsel- und Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen geben. Acht Kreise überschreiten derzeit die kritische 200er-Marke - darunter Pforzheim, Mannheim, Heilbronn sowie die Landkreise Calw, Tuttlingen und Lörrach.

Und wenn die Infektionszahlen trotz allem weiter steigen?

Dann werden die Regeln noch weiter verschärft. Man werde noch diese Woche für Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen drastische Maßnahmen beschließen, kündigte Kretschmann an.

Die konkreten Maßnahmen müssten noch besprochen werden - der Grünen-Politiker nannte aber bereits schärfere Ausgangsbeschränkungen, mehr Fernunterricht und die weitere Schließung von Einrichtungen. Die Schulpflicht werde nicht aufgehoben - höchstens die Präsenzpflicht. Bisher liegt nur Pforzheim über der 300er Marke - derzeit der extremste Hotspot im Land.

Was ist bis Weihnachten verboten?

Auf Glühwein am Stand müssen die Einwohnerinnen und Einwohner von Baden-Württemberg dieses Jahr verzichten. Damit sich keine Riesenschlangen und angeheiterte Gruppen mehr an Glühweinständen in den Stadtzentren versammeln, verbietet die Landesregierung den Alkoholausschank unter freiem Himmel.

So richtig Vorweihnachtliche Stimmung kommt in diesem Jahr in der Stuttgarter Innenstadt nur bedingt auf. Der große Christbaum und ein paar wenige Schaustellerstände, die nicht einmal Glühwein ausschenken dürfen, können den fehlenden Weihnachtsmarkt nicht wettmachen Allerdings dürfen Gastronomen das vorweihnachtliche Heißgetränk anbieten Doch das soll nun auch bald vorbei sein.

Der eh schon eingeschränkte Budenzauber in der Adventszeit hat sich damit erledigt. Gesundheitsminister Manfred Lucha will das Verbot in die Corona-Verordnung aufnehmen. Er rief die Kommunen am Dienstag dazu auf, bereits vorher eigene Verbote per Allgemeinverfügung zu erlassen.

Immerhin: In den eigenen vier Wänden bleibt Glühweintrinke erlaubt.

Wie geht es nach den Weihnachtsfeiertagen weiter?

Ab dem 27. Dezember bis zum 10. Januar könnte dem Land ein scharfer Lockdown drohen. Kretschmann tendiert zu einer solchen Lösung. Die Ferien und der wirtschaftliche Schaden seien dann überschaubar, heißt es zur Begründung.

Auch Vize-Regierungschef Thomas Strobl und die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Susanne Eisenmann, sprachen sich für einen kurzen, scharfen Lockdown aus. Einen Alleingang will Baden-Württemberg aber nicht machen - und drängt auf ein zeitnahes Gespräch von Bund und Ländern.

Werden die Regeln an Silvester gelockert?

Höchstwahrscheinlich nicht. Anders als Weihnachten sei Silvester ein ausgelassenes Fest, sagte Kretschmann dem Südkurier. Zudem handele es sich nicht um einen Feiertag.