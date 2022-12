Weihnachten im Hospiz: So verbringen Gäste, Angehörige und Mitarbeiter das Fest

Wenn im Fenster oberhalb des Eingangs vom Hospiz Johannes eine Kerze brennt, ist ein Mensch gegangen. Für alle, die vorbeigehen, kann das ein Zeichen sein, innezuhalten und den Verstorbenen zu gedenken. Doch Licht bringt in diesen Tagen ins Hospiz auch der Weihnachtsbaum, der im Innenhof steht. So besinnlich wie möglich sollen die Advents- und Weihnachtstage im Sigmaringer Hospiz sein.

An einem Nachmittag im Advent kam die Seelsorgerin Daniela Segna-Gnannt ins Hospiz der St. Elisabeth-Stiftung, um gemeinsam mit den Gästen, ihren Angehörigen und den Mitarbeitern zu singen und zu beten. „Es war sehr emotional“, sagt Pflegedienstleiterin Laura Stöckler. Laut Einrichtungsleiterin Hildegard Burger sind dabei auch einige Tränen geflossen. Es roch nach Weihrauch und weil nicht alle Gäste aus ihren Zimmern kommen können, haben sie die Türen geöffnet, um auch ein wenig weihnachtliche Stimmung zu spüren.

Nikolausbesuch spendet Trost

Die Frauengemeinschaft Bingen hatte im Dezember einen Nikolausbesuch organisiert. Der Nikolaus kam, um Trost zu spenden, ging in die Gemeinschaftsräume oder zu den Gästen ins Zimmer. Mehrere Chöre haben sich laut Hildegard Burger für Anfang Januar angekündigt, um für Gäste und ihre Angehörigen zu singen. Weil im Hospiz – wie in allen Pflegeeinrichtungen – noch Corona-Beschränkungen gelten, singen die Chöre dann auf dem Balkon.

Nikolausbesuch im Hospiz Johannes: Die Frauengemeinschaft Bingen hat den Bewohnern eine freudige Überraschung beschert. (Foto: Nassal/St. Elisabeth Stiftung)

Die Kirchengemeinde führte am 23. Dezember ein Krippenspiel auf und an Heiligabend gibt es für die Gäste und ihre Familien ein Weihnachtsessen – individuell an ihre Bedürfnisse angepasst.

Gottesdienste zu Weihnachten

Im Wohnzimmer des Hospizes steht ein Weihnachtsbaum, Krippenfiguren dafür hat das Kloster Reute gespendet. „Wir bekommen ganz viele Spenden“, erzählt Laura Stöckler. Aber nicht nur Sachspenden sind willkommen, auch auf Geldspenden ist das Hospiz angewiesen. Fünf Prozent der Betriebskosten muss es aus Spenden bewältigen.

Es soll einfach zeigen, Weihnachten fällt nicht aus. Laura Stöckler

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt außerdem die Seelsorgerin der evangelischen Kirchengemeinde, Ulrike Sill, und hält einen Gottesdienst. Wenn alles klappt, sollen auch die Gottesdienste der nebenan liegenden St. Fidelis Kirche übertragen werden.

Auch wenn die meisten Gäste unheilbar krank sind, soll es ein möglichst normales und besinnliches Weihnachtsfest sein. „Es soll einfach zeigen, Weihnachten fällt nicht aus“, sagt Laura Stöckler.

Erster Rückblick nach der Eröffnung

Etwa zwei Monate nachdem das Hospiz feierlich eröffnet wurde, haben dort bereits zwölf Menschen ein Gästezimmer bezogen. Geblieben sind sie zwischen einem und 42 Tage. Sie stammten fast alle aus dem Landkreis Sigmaringen oder dem Zollernalbkreis.

Aber auch aus angrenzenden Kreisen seien Gäste da gewesen, weil deren Angehörige in Sigmaringen leben. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt Hildegard Burger. Sie betont, dass sich jeder und jede aus dem Team der 18 Mitarbeitenden einbringe. Gerade zu Beginn mussten sich viele Abläufe erst einspielen.

Und auch von den Gästen und ihren Angehörigen haben sie positives Feedback bekommen. „Manche Angehörige haben mir gesagt, sie hätten einen traurigen Ort erwartet und waren überrascht von den hellen Räumen“, sagt Stöckler. Besuchen dürfen sie ihre Angehörigen im Hospiz rund um die Uhr und so lange sie möchten. Es haben auch schon Angehörige im Hospiz übernachtet.

Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Eines der Herzstücke ist das Gedenkbuch, in dem die Angehörigen eine Doppelseite für ihre Familienmitglieder schreiben können. Auch in diesen Widmungen erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe Wertschätzung, sagt Hildegard Burger.

Inzwischen habe sich auch herauskristallisiert, dass sie noch Kapazitäten freihaben und weitere Gäste aufnehmen könnten. Insgesamt acht Zimmer stehen zur Verfügung. Auch in der Region müsse sich erst etablieren, dass es in Sigmaringen nun ein Hospiz gibt, sagt Laura Stöckler.

Das erste Weihnachten im Hospiz soll laut der beiden Leiterinnen ruhig und familiär sein. Doch wie genau es aussehen wird, war vorher schwierig vorauszusagen. Denn jeden Tag kann sich etwas verändern. Und bei allem gelte: Wer lieber seine Ruhe möchte oder an dem betreffenden Tag nicht dabei sein kann, der muss auch nicht.

Auch Sophie Schwörer, deren Mann aus seinem Nachlass die Finanzierung des Hospizes gestiftet hat, habe angeboten, an Weihnachten vorbeizukommen und für die Gäste da zu sein.