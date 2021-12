Kommerz, Politik und Aberglauben: Warum Weihnachten am Ende unbesiegbar ist

Im echten Leben sind es nicht Fantasiefiguren aus Weihnachtsfilmen, wie der Grinch, Pit Piestig oder Grantelbart, die uns das Fest verderben. Es sind die Menschen selbst. Dieser Text von Weihnachts-Experte Gregor Kursell geht Weihnachten und der Kritik daran auf den Grund - und erklärt, warum sich das Fest der Feste trotzdem immer wieder durchsetzt.







An Weihnachten sind die Erwartungen definitiv so hochgeschraubt wie sonst selten im Jahr. Alles soll harmonisch sein, die Dekoration perfekt, das Essen köstlich - mit wenigen Worten: so wie früher und am besten noch schöner. Da wiegen auch kleinere Missgeschicke besonders schwer, zumal die Nerven ohnehin schon seit vier Wochen aufs höchste angespannt sind. Der Vater vergisst den Christbaum, die Gans oder gar die Geschenke zu besorgen. Unleidliche Verwandte ruinieren die Bescherung, Stress und Anspannung führen zu Streit unter dem Tannenbaum - die Liste der Gründe, die das Fest vermiesen könnten, ist lang.

Vorweihnachtsstress anstatt Besinnlichkeit

Oft ist schon die Adventszeit selten still und behaglich, sondern vielmehr hektisch und vollgestopft mit Terminen. Nicht nur an der Börse gibt es eine Jahresendralley. Jeder Mensch erlebt sie alljährlich, sobald er die Grundschule hinter sich hat. Die Lehrer, später die Arbeitgeber, drehen im Advent noch einmal so richtig auf. Eine Prüfung nach der anderen steht auf dem Plan, vor Jahresende muss alles, was liegengeblieben ist, noch abgearbeitet werden.

Nach altem Aberglauben bestrafen sogar Sagengestalten wie Frau Perchta faule Menschen, die ihr Pensum vor Weihnachten nicht erledigt haben. Wie?

Nun ja, die Hexe schlitzt ihnen den Bauch auf und reißt die Därme heraus. Zumindest tat sie das früher. Heute haben Pädagogen und Chefs mancherorts diese Rolle übernommen, wenn auch in weniger blutiger, aber dennoch höchst wirksamer Weise.

Der Stress lässt uns wenig Zeit für gemeinsames Singen, Basteln, Vorlesen und Plätzchenbacken in der Familie. Wenn das alles dann auch noch auf den Schultern der Mutter lastet, während der Vater sich auf berufliche Verpflichtungen beruft und verschwindet, dann ist der Weihnachtsfrieden am Heiligabend sehr brüchig.

So geht der Weihnachtsblues

I'm sure that you'll forgive me, If I don't enthuse, I guess I've got the Christmas blues.

Der amerikanische Sänger Dean Martin stöhnte schon 1953: "Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich nicht begeistert bin, ich glaub‘ ich hab‘ den Weihnachts-Blues." In dem Song hadert Dean Martin mit Weihnachten, weil er einsam ist. Er besingt einen weiteren Wermutstropfen im sonst so süßen Weihnachtspunsch: Menschen, die niemanden haben, mit dem sie die Freude teilen können. Sie fürchten die Feiertage eher, also dass sie sie herbeisehnen.

Und dann ist da noch der verdammte Kommerz. Auf diesen Punkt können sich alle einigen. Linke Konsumkritiker und Kirchenvertreter klingen in ihren Tiraden erstaunlich ähnlich und selbst bekennende Weihnachtsfans klagen in schwachen Momenten darüber, dass es heute doch nur noch ums Geld geht. Nicht so wie früher, als man angeblich noch mit wenig zufrieden war, und die Geschenke dafür von Herzen kamen.

Der Kommerz spielt schon sehr lange eine Rolle

Zumindest letzteres entspricht so nicht der Wirklichkeit. Auch wenn wir es als Kinder anders erlebt haben, der Kommerz spielt beim Weihnachtsfest schon sehr lange eine Rolle. Sicher, jede Generation kann mit Fug und Recht beklagen, dass die Gaben immer größer, teurer und zahlreicher wurden. Das liegt aber am wachsenden Wohlstand und damit an uns selbst, nicht an einer geheimnisvollen bösen Kraft, die dem Weihnachtsfest die Seele rauben will.

Waren die Zeiten hart, dann fielen auch die Gabentische karg aus, das liegt auf der Hand. Nach den beiden Weltkriegen freuten sich die Erwachsenen über ein neues Paar Schuhe und die Kinder über repariertes Spielzeug. Mütter nähten aus Stoffresten neue Kleider für die Puppen, Väter schnitzten Kasperlefiguren aus Holzabfällen. Auch Apfel, Nuss und Mandelkern waren damals tatsächlich begehrte Leckereien.

Sobald es den Menschen wieder besser ging, wurden auch die Geschenke kostspieliger, immer begleitet von mahnenden Rufen und Verweisen auf die vermeintlich gute alte Zeit.

In Amerika begann die Kommerzialisierung des Festes mit seiner Ablösung vom christlichen Ursprung von Weihnachten zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Schon sehr bald regte sich Kritik daran. Das damals noch wirtschaftlich schwache Deutschland hinkte zwar hinterher, inzwischen liegen wir aber mit einem Weihnachtsumsatz von über 100 Milliarden Euro weltweit auf dem dritten Platz. Die USA führen die Liste mit über 800 Milliarden Dollar an.

Kritik an Weihnachten ist eine Weihnachtstradition

Es ist ironisch, dass nicht nur in Predigten und Weihnachtsgeschichten mit Anspruch Seitenhiebe auf den Kommerz zu finden sind. Ironischerweise hat sich längst der Handel selbst in das Lamento über den Kommerz eingeklinkt. Aufwändig produzierte emotionale Werbespots über traurige Opas, alleinerziehende Eltern oder gemobbte Weihnachtsmänner sind zu einer modernen Weihnachtstradition geworden. „Uns geht es gar nicht um den Profit, uns geht es um den wahren Sinn von Weihnachten“, suggerieren sie. Einer der Discounter macht sich sogar mit einem eigenen Spot über diesen Trend lustig.

In dem Film wird enthüllt, warum die anderen Supermarktketten diese emotionale Weihnachtswerbung einsetzten – damit die Kunden nicht merken, dass die Preise bei ihnen ständig steigen. Wie gemein! Aber zum Glück gibt es ja den einen, der da nicht mitmacht. Er soll hier aber nicht genannt werden.

Die Konkurrenz geht mittlerweile noch einen Schritt weiter, wirbt in einem höchst emotionalen Werbespot samt Vater-Sohn-Konflikt und tränerzeugendem Happy-End für eine Rückkehr zur Tradition: "Endlich wieder Weihnachten - mit allem was dazu gehört."

Auch die Kritik am Kommerz und die Rückbesinnung auf das wahre Weihnachtsfest sind damit zum Geschäft geworden. Selbst mit Weihnachtshass lässt sich am Ende Geld verdienen. Es gibt Survival-Ratgeber für Weihnachtsmuffel, Anti-Adventskalender und Reiseveranstalter, die Reisen in die weihnachtsfreien Regionen der Welt anbieten. Auch Nordkorea ist darunter.

Nazis und Kommunisten kamen gegen Weihnachten nicht an

Weihnachten steckt die Kommerz-Kritik trotzdem locker weg und lässt sie bereits zu einem eigenen Ritual werden. Das Fest ist definitiv milliardenschwer, ist eine Großmacht - aber keine Organisation. Es gibt keinen Boss und keine Exekutive, wenn man mal vom Weihnachtsmann und seinen Helfern absieht. Weihnachten gehört weder den Kirchen, noch der Wirtschaft, auch wenn diese sich natürlich Ansprüche geistiger beziehungsweise materieller Art streitig machen.

Pfarrer können noch so viel über die Verweltlichung klagen. Sie können ihre Schäfchen ermahnen, die an diesem einen Abend auch heute noch zahlreich wie sonst nie in die Kirche strömen: denkt doch mal darüber nach, warum wir heute Stille Nacht singen. Mehr können sie nicht tun. Politiker haben sogar versucht, Weihnachten zu verbieten oder für ihre Zwecke zu manipulieren – vergeblich, zumindest in Deutschland.

Die Nazis wollte aus Weihnachten erst ein heidnisches Sonnwendfest machen und es später zum Mutterkult und Totengedenken für die gefallenen Soldaten umfunktionieren. In der DDR versuchte die SED anfangs, Weihnachten abzuschaffen und wie in der Sowjetunion durch eine Neujahrsfeier mit Väterchen Frost zu ersetzen.

Als das nicht klappte, erklärte sie Weihnachten zum religionsfreien Friedensfest. Obwohl beiden Regimes erhebliche Zwangsmittel zur Verfügung standen, kamen sie gegen Weihnachten nicht an. Die Deutschen machen vieles mit, aber Weihnachten feiern sie so, wie sie wollen. Sie lassen sich weder von Atheisten den Kirchgang verbieten, noch von der Kirche vorschreiben, welche Traditionen die richtigen sind.

Andere Feiertage auf die Plätze verwiesen

Das alles verwundert umso mehr, weil andere kirchliche Festtage in den vergangenen Jahrzehnten erheblich an Strahlkraft verloren haben und im Leben der Menschen kaum noch eine Rolle spielen.

Weihnachten aber hat sich von seinem religiösen Kern abgelöst und ist zum hyggeligen Familienfest geworden, zu einem Höhepunkt des Jahres. Seine Wandlungsfähigkeit hat seine Bedeutung gesteigert, nicht geschmälert.

Deshalb sind die Erwartungen an die Feier so hoch, deshalb ist Einsamkeit an diesem Tag so schwer zu ertragen, deshalb sitzt das Geld so locker und deshalb sind weihnachtliche Marketingkampagnen so erfolgreich. Die Menschen versuchen, Weihnachten so schön wie möglich zu gestalten. Sie dekorieren, singen, kaufen, spenden, kochen und backen und hoffen, auf diese Weise den Geist der Weihnacht zu beschwören.

Das ist das Erfolgsrezept von Weihnachten

Was hat Weihnachten diese überragende Position im Jahreskreis beschert? Spricht die biblische Botschaft der Erlösung auch heute noch die Menschen an, auch wenn sie nicht mehr im buchstäblichen Sinne an die Menschwerdung Gottes glauben? Oder sind es Kulte, die älter sind als das Christentum, die bis heute nachwirken?

Manche sehen in Weihnachten das Weiterleben alter Sonnwendbräuche. Das alte Jahr, die Sonne, die Natur sterben und werden wiedergeboren. Andere verweisen auf den Rhythmus der Agrargesellschaft, der uns bis heute präge. Die Menschen, die von der Landwirtschaft lebten, hatten nach der Ernte viel Zeit und dazu Lebensmittel, die verbraucht werden mussten. Da drängte sich ein großes Fest am Jahresende geradezu auf.

Wahrscheinlich steckt ein wenig von alledem in dem Erfolgsrezept des Weihnachtsfestes. Es lässt sich so vielfältig deuten, dass jeder etwas für sich finden kann.

Vielleicht ist es aber auch nur das Bedürfnis, sich die kalte und dunkle Jahreszeit bunt, warm und gemütlich zu machen. Oder sind es gar die – angeblich nebensächlichen – Geschenke, die man erhält und die, die man verschenkt und die Spannung, die mit der Bescherung verbunden ist? Ist es nicht auch die Erinnerung an die heile Welt der Kindheit und der Wunsch, die damals empfundene Freude immer wieder zu reproduzieren und weiterzugeben?

Im Rom der späten Antike etablierte Kaiser Aurelian den Festtag der unbesiegbaren Sonne – Sol Invictus – am 25. Dezember. Lange galt dieser Festtag als der Vorläufer und Ursprung des Weihnachtsfestes, was Wissenschaftler heute allerdings anzweifeln.

Die Unbesiegbarkeit hat Weihnachten aber offenbar von der Sonne geerbt. So sicher wie diese kommt Weihnachten regelmäßig zu uns. Nicht jeden Tag, zum Glück, aber alle Jahre wieder.

In diesem Sinne – ein frohes Fest!