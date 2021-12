Kretschmann, Stoch und Strobl - So feiern Politiker im Südwesten Weihnachten

Eigentlich gibt es im Hause Kretschmann unerschütterliche Traditionen. „Wir feiern Weihnachten immer gleich - ein ritualisiertes Fest“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur. So kommt am Heiligabend stets Käsefondue auf den Tisch und am ersten Weihnachtsfeiertag eine Gans.

Dieses Jahr könnte aber die Corona-Pandemie und die am Horizont lauernde Omikron-Variante die Feierpläne im Sigmaringer Ortsteil Laiz durcheinanderwirbeln. Er wisse noch nicht, wie gefeiert werde, sagte der 73-Jährige - und wer kommt. „Wenn wir zu zweit sind, meine Frau und ich, dann singen wir wahrscheinlich nicht. Dann hören wir das Weihnachtsoratorium von Bach.“

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wird von seiner Ehefrau Gerlinde nach seiner Wahl umarmt. (Foto: Marijan Murat/dpa / DPA)

Ein anstrengendes Jahr geht für die Politiker im Land zur Neige. Die Wahlen im Land und im Bund beanspruchten die Kräfte, die Pandemie hält die Entscheider weiter auf Trab. Ein Ende ist nicht absehbar. Im Gegenteil: Omikron verdüstert die Aussichten auf 2022.

Deshalb ist es Zeit für eine Verschnaufpause. Die Politiker nutzen die Weihnachtstage zum Krafttanken - auf ganz unterschiedliche Weise:

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch: Sächsisch für Angänger

Der Landesvorsitzende der SPD, Andreas Stoch, sorgt zu Weihnachten für Spaß. (Foto: Christoph Schmidt/dpa / dpa)

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch versteht wenig Spaß, wenn es um die Kritik am grün-schwarzen Krisenmanagement geht. An Heiligabend jedoch ist der 52-Jährige für die komödiantischen Einlagen zuständig.

Nach dem Fondue-Essen trägt Stoch jedes Jahr den Robert-Gernhardt-Klassiker „Erna, der Baum nadelt!“ vor - und zwar mit sächsischem Akzent. „Das ist bei uns wie "Dinner for One" an Silvester im TV: Es geht nicht ohne“, sagte Stochs Frau Christine.

Dafür hat der Sozi zwar nicht ganz so viel Publikum wie in einer Plenardebatte, aber voll wird es bei Stochs in Heidenheim dennoch: Vier Kinder zwischen 16 und 22, deren Freunde, die Großeltern - „Da wird schnell das Dutzend voll“, sagte Stochs Frau.

Musiziert wird ebenfalls, mit Geigen, Cello, Klarinette und Klavier. „Und ich singe sehr laut mit“, sagte Stoch. Ob das von den Beteiligten gewünscht ist, ließ er offen.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke: Wirtshaus statt Wicheln

An Weihnachten lässt FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke den Plüsch-Grünspecht im Schrank und setzt auf hochwertige Geschenke. (Foto: Christoph Schmidt/dpa / DPA)

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will mit seiner Familie über die Feiertage viel in Restaurants essen gehen - praktisch als gute Tat für die Gastronomen. „Gerne unterstützen wir diese Branche in schwieriger Zeit“, sagt der 60-Jährige.

Heiligabend feiern die Rülkes aber daheim in Pforzheim. Dort gibt es am Abend Kassler mit Kartoffelsalat. Von Wichteln hält Rülke nicht viel, von Geschenken schon. Seine Frau bekommt dieses Jahr einen Ring von ihm, verrät er. „Da verrate ich auch vorab kein Geheimnis, denn sie hat ihn sich bereits ausgesucht.“

Und wenn Rülke nicht gerade Geschenke schenkt oder essen geht, will er über die Feiertage zwei neue Biografien lesen - eine über den ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss (FDP) und eine über den Mediziner Robert Koch. Außerdem will er sich den neuen James-Bond-Film ansehen.

Innenminister Thomas Strobl: Schäufele ohne Musik

Innenminister Thomas Strobl (CDU) feiert das Fest mit der eigenen CDU-Familie. (Foto: Uwe Anspach/dpa / DPA)

Wenn Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Heiligabend mit den Schwiegereltern Wolfgang und Ingeborg Schäuble speist, kommt ein badischer Klassiker auf den Tisch: Schäufele und Kartoffelsalat.

Das steht auch in der Familie von Justizministerin Marion Gentges (CDU) auf dem Speiseplan. Beim Essen ist man sich bei den Gentges zwar einig, bei der musikalischen Untermalung weniger. Der Mann spielt Saxofon, die Tochter Klavier, die Ministerin selbst hat klassische Gitarre gelernt - aber immer geraten sie aneinander, wer nun spielen soll und was.

Justizministerin Marion Gentges (CDU) lässt sich überraschen, wer dieses Jahr für die Weihnachtsmusik zuständig ist. (Foto: Marijan Murat/dpa / DPA)

„Wir sind jedes Jahr am Diskutieren, wer Hausmusik macht“, sagte die 50-Jährige der dpa. Wobei sie selbst gar nicht als ernsthafte Anwärterin gilt: „Meine Tochter meint ja, ich sei musikalisch für mehr als Triangel eh nicht mehr zu gebrauchen.“

Finanzminister Danyal Bayaz: Erstes Fest mit Kind

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) steht das erste Fest mit Kind ins Haus (Foto: Marijan Murat/dpa / DPA)

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat ein ganz besonderes Weihnachten vor sich: Das erste Fest mit Baby. Der 38-Jährige ist seit wenigen Monaten Vater, mit Partnerin Katharina Schulze, der Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, hat er einen kleinen Sohn bekommen.

Wenn er nicht seinen Vaterpflichten nachkommt, geht Bayaz an Weihnachten gerne joggen. „Da bekomme ich den Kopf frei und kann das zurückliegende Jahr Revue passieren lassen.“ Auch liest er gern - seit längerem liegt etwa der US-Roman „Crossroads“ von Jonathan Franzen auf seinem Nachttisch.

Kultusministerin Theresa Schopper: Zeit zum Kuscheln

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hofft, dass sich die Menschen an Weihnachten ein wenig vom Corona-Stress erholen können. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Theresa Schopper (Grüne) ist nun seit sieben Monaten Kultusministerin in Baden-Württemberg und hat alle Hände voll zu tun im Kampf für offene Schulen. Sie will es deshalb über die Feiertage ruhig angehen lassen. „Eine große Sause lässt das Infektionsgeschehen für uns alle ja nicht zu. Ich freue mich auf ein paar ruhige Tage mit der Familie.“

Die 60-jährige Bayerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hofft auch, dass die Kinder im Land über Weihnachten mal so richtig vom Corona-Alltag abschalten können. „Der Schul- und Arbeitsstress soll für ein paar Tage wirklich mal vergessen sein“, sagte die grüne Ministerin der dpa.

„Ich wünsche unseren Kindern und Jugendlichen die Geschenke, die sie sich gewünscht haben und Zeit zum Quatschen, Kuscheln, Lachen und Spielen mit ihren Lieben.“